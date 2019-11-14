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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.11.2019 - 13:47, Son Güncelleme:

23. İstanbul Tiyatro Festivali "IO" ile başladı

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23. İstanbul Tiyatro Festivali "IO" ile başladı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 23. İstanbul Tiyatro Festivali başladı.

Acılış oyunu "IO" Uniq Hall'de sahnelendi. Gizem Bilgen'in koreografisinde sahnelenen Studio Oyuncuları yapımı oyun Tekfen Holding gösteri sponsorluğunda festival seyircisiyle buluştu.

Tragedyaları ve klasikleri özgün yaklaşımıyla yorumlayan yönetmen Şahika Tekand'ın oyuncu olarak da yer aldığı gösteride, IO'nun Olympos ve Zeus ile hesaplaşması konu alındı.

Cem Bender, Gizem Bilgen, Deniz Karaoğlu ve Yiğit Özşener gibi oyuncuların da yer aldığı, bugünün insanının tragedyasının şiirsel bir aksiyon düzeniyle sahnelendiği oyun, 30 Kasım'da Uniq Hall'de tekrar izleyiciyle buluşacak.

Festivalde 28 topluluğun 78 gösterimi yapılacak

23. İstanbul Tiyatro Festivali'nde yurt dışından 12, Türkiye'den 16 olmak üzere 28 tiyatro, dans ve performans topluluğunun 78 gösteriminin yanı sıra Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında okuma tiyatroları, söyleşiler, atölye çalışmaları ve ustalık sınıfları gibi yan etkinlikler de gerçekleştirilecek.

İstanbul Tiyatro Festivali'nin geçen sene Golden Mask Rus Sahne Sanatları Festivali ile başlayan işbirliği bu yıl Rusya'dan dört farklı yapımla devam edecek.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Flaman Kültür Bakanlığı'nın desteği ve Belçika merkezli Platform 0090 ortaklığında üç yapım İstanbul Tiyatro Festivali seyircisiyle buluşacak.

Ayrıca, Türk tiyatrosunun ulu çınarı Genco Erkal üç ayrı oyunuyla festival kapsamında seyirci karşısına çıkacak. Festivalin Öğrenme ve Gelişim Programı kapsamında Genco Erkal'ın 60'ıncı, Dostlar Tiyatrosu'nun 50.nci Yılı'na Saygı konulu bir sempozyum düzenlenecek.
Bu yılki kampanyası "hayat ters yüz" olarak belirlenen festival kapsamında 1 Aralık'a kadar yerli ve yabancı oyunlar ve çeşitli etkinlikler, farklı mekanlarda tiyatroseverlerle buluşmaya devam edecek.

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