22. Kişisel sergisi, 44A Sanat Galerisi'nde...
Sanatçı Argun Okumuşoğlu’nun, kişisel sergii 3 Nisan’da açıldı.
Kişisel sergisini açan Okumuşoğlu’nu daha önceki sergilerinde müziğiyle eşilik eden Kerem Görsev yalnız bırakmadı. Seçkin davetlilerin katıldığı serginin açılış gecesinde, piyaosu ile Kerem Görsev, saksafonu ile Engin Recepoğulları, gerçekleştirdikleri caz dinletisi renk kattı. 3 Mayıs’a kadar devam edecek olan sergide, Heykel, duvar heykelleri ve Camaltı resim çalışmalarından oluşuyor.
Argun Okumuşoğlu, yurt içi ve yurt dışı olmak üzere bir çok kişisel ve karma sergiye katıldı.1955 İstanbul doğumlu sanatçı, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim bölümü mezunu olup, çalışmalarına halen İstanbul’da devam etmektedir.
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