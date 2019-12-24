2020 yay burcuna neler getirecek?

2020 sizler için güçlü bir para yılı olacak. Emeklerinizin karşılığını alacağınız prestijli bir yıl içindesiniz. Bu yılın başlarında ekonomik şartları dengede tutmak isterken biraz daha disiplinli ve gerçekçi olmak durumundasınız.

5 Haziran’da burcunuzda gerçekleşecek Ay tutulması, hayatınızı yoluna koymak için size fırsat verecek. Bu zamana kadar doğru işbirlikleri ve hedefler belirlerseniz muhteşem başarılara imza atabilirsiniz.



Maceracı bir aşk



Bu yıl birçok Yay burcu, evi ve aile yaşantısı hakkında daha gerçekçi yaklaşımlar belirleyecek. Yatırım yapmak, ev almak ya da evlenmek gibi konular yılın ikinci yarısı gündeminizde olabilir. İş yaşamınızdaki birçok dengesizlik sizi yormuş olsa da bu yıl tüm dengesizliklerin çözüldüğünü göreceksiniz. Mars gezegenin 6 aydan fazla Koç burcunda kalacak olması sizleri aşk ve ilişkiler konusunda mücadele vermeye sürükleyebilir. Maceracı bir aşk hikayesine giriş yapabilirsiniz. Geçen senelerde kurduğunuz kararlı ilişkilerinizi bu yıl tekrar gözden geçirmek isteyebilirsiniz.

Finans ve kariyer

Jüpiter’in Oğlak burcundaki geçişi sizlere istikrarlı bir gelir kapısı açabilir. Tabii bu bağlantı 2019 yılında neler yaptığınızla da ilişkili olacaktır.

Geçen yıllarda çıkan tüm sorun ve zorlukların telafisini sağlayabileceğiniz bir yıldasınız. Yılsonunda kendinizi daha konforlu ve güven dolu hissedeceksiniz.

Ciddi iş olanakları

Eliniz açık ve serbestçe harcamayı seviyorsunuz. Ancak bu yıl bütçenizi, daha disiplinli bir şekilde idare etmeyi öğreneceksiniz.

Oğlak burcundaki Satürn sizlere ciddi iş olanakları sunabilir.

Satürn’ün 23 Mart’tan 1 Temmuz’a kadar Kova’ya geçiş yapması ve 18 Aralık’tan itibaren bambaşka bir döneme sizleri ilerletecek.

Satürn’ün 3. evinize taşınması medya bağlantılarınız, iletişiminiz ve eğitim hayatınıza bambaşka güzellikler getirecektir.

Aşk ve sosyal yaşam

Bu yıl ilişkilerinizde önemli gelişmeler yakalayacaksınız.

Uzun soluklu ilişkilerinizde ciddi toparlanmalar yaşayabilirsiniz. Ancak karşı tarafla aranızda yaşadığınız odak eksikliği nedeniyle ilişkilerde sorunlar ortaya çıkabilir.

Özgüveninizi sorgulayabileceğiniz olaylar yaşayabilirsiniz.

Hiçbir olay karşısında kendinize duyduğunuz güvenden şüphe etmemelisiniz.

Özellikle ilişki-lerinizde soğuk, uzak veya ulaşılamaz olarak görülebilirsiniz.

Bu durum en çok aşk konularında sizi zorlayabilir. Mümkün oldukça sevdiğiniz insanlara sıcak davranmaya özen gösterin.

6 Mayıs sonrası Ay düğümlerinin Yay-İkizler aksına geçiş yapması ilişkilerde yeni bir döngü başlatacak.

Bu zaman dilimine kadar daha fazla sakin kalmalı ve ilişkinizdeki haksızlıklarla mücadele etmelisiniz.

3 Nisan’da Venüs gezegenin sizin ilişkiler evinize girmesi aynı zamanda o alanda başlayan eğlenceli bir dostluğun 6 Mayıs sonrası bir ilişkiye dönüşmesini sağlayabilir.

Venüs gezegenin gerilemesini de bu yıl hesaba katarsak oldukça şaşırtıcı ve heyecan verici senaryolar yazılabilir.

Tabii ki olay ve konular sizlerin hayat hikayenize göre değişim gösterir.

Bu yıl eğitim hayatınıza yapacağınız yatırımların cevabını 19 Aralık sonrası alabilirsiniz.