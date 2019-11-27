2020 kış modasında neler var? 2020 moda tüyoları
2020 öncesinde en çok araştırılan konulardan biri sonbahar-kış modası oldu. Önümüzdeki yılı modaya uygun ve şık geçirmek isteyenler için 2020 kış modasını derledik. Peki, 2020 kış modasında neler var?
2020 yılı modasında renklerden taba, biber kırmızısı, toz pembe; desenlerden ise ekoseler- kaz ayakları öne çıkacak. Peki, 2020 modasında başka neler olacak?
Klasik modellerden vazgeçmeyenler için
Zamansız ve klasik tasarımları tercih edenler için tek ya da çift düğmeli, kuşaklı, farklı model, renk ve uzunluklardaki palto alternatifleri 2020 modasında ön plana çıkacak.
Sıcacık puffer
Bu kışın en öne çıkan trendlerinden biri de geçtiğimiz yıl gibi puffer montlar olacak. Blok renkler, leopar desenleri gibi göz alıcı montlar, hem uzun hem kısa model seçenekleriyle alıcılarını bekleyecek.
Ekoseye modern yorum
Sezonun gözde trendlerinden ekose ve kazayağı, kabanlardan uzun paltolara farklı formlarla buluşacak.
Farklı alternatifler
Oversize paltolar, oversize ve dropped modellerden uzun trençkotlar, süet ve deri ceketler, kapüşonlu uzun ve kısa parkalar da önümüzdeki yılın trendleri arasında.
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