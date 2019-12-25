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25.12.2019 - 12:33, Son Güncelleme:

2020 Beethoven yılına özel program

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2020 Beethoven yılına özel program

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) "2020 Beethoven Yılı"na özel 3 konser gerçekleştirecek.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, "Dünyanın en popüler bestecisi" olarak nitelendirilen Ludwig van Beethoven'ın 250. doğum yılı dolayısıyla 2020, dünyada "Beethoven Yılı" olarak çeşitli etkinliklerle kullanılıyor.

Bu kapsamda, Cemal Reşit Rey (CRR) Senfoni Orkestrası, Sultangazi, Kartal ve Bakırköy'deki İBB'ye bağlı kültür merkezlerinde, "5. Senfoni: Kader Kapıyı Çalmıyor" başlığıyla 3 konser verecek.

CRR Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur şefliğinde gerçekleştirilecek konserler öncesi, Mansur dinleyicilerle Beethoven ve eseri 5. Senfoni üzerine bir söyleşi yapacak.

Konserler kapsamında CRR Senfoni Orkestrası, 27 Aralık'ta Kartal İBB Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde, 29 Aralık'ta Bakırköy İBB Cem Karaca Kültür Merkezi'nde, 30 Aralık'ta ise Sultangazi İBB Hoca Ahmet Yesevi Kültür Merkezinde İstanbullu müzikseverlerle bir araya gelecek.

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