2020 Başak burcuna neler getirecek?

2020 yılı, son 5 yılda yaşadığınız zorlukların telafisi niteliğinde olabilir.

Kendinizi güvende hissedeceğiniz bir yıl olacak. Geçen yıllar içinde yaratıcılığınızı ve sosyal çevrenize duyduğunuz inancı kaybettiniz. Aşk ve ilişkilerden yana yaşadığınız şanssızlıklar ve güven kaybı sizi yıprattı. 2020’nin kaybettiklerinizi tekrar kazanacağınız ve hayatınızdaki heyecanın tadını çıkaracağınız bir yıl olduğunu söyleyebiliriz.

Başak olmak demek, eğlenirken bile disiplinli olmak, çalışmak ve üretmek demektir. Doğanız böyledir. İş yapmak veya üretmek sizin için her zaman eğlencelidir. 23 Mart-1 Temmuz günleri arasında ve 18 Aralık sonrasında hem iş ve sorumluluklarınız artacak hem de yaratıcılık konusunda zirveye oynayacaksınız. Uranüs, geçen yılın mart ayından bu yana 9’uncu evinizde bulunuyor ve önümüzdeki 7 yıl boyunca orada olacak. Bu geçiş üniversite öğrencileri ile basın-medya çalışanlarını daha çok ilgilendiriyor. Eğitim ve iş konuları yıl boyunca gündeminizde olacak. Aşk hayatınız daha hassas bir hale geliyor. 2019 yılında bazı şeyler hep sizin dayatmanız ve sorumluluğu üstlenmenizle ilerlemişti, şimdi ise işler bambaşka bir noktaya ilerleyecek.



VENÜS, KARİYER EVİNİZDE

Venüs gezegeni, kariyer evinizde uzunca bir süre kalacak. Mayıs ayı sonrasında kariyerinizle ilgili önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Bu iyi bir kariyer sinyalidir. Maaşınızda artış olabilir, atamalarınıza cevap bekleyebilirsiniz. Geçmiş hesaplaşmalar ve bazı yanlış anlaşılmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bu konuda ısrarcı olmamalısınız.

Bu yıl sizi yoran insanlardan uzak durun. Hoşgörülü ve açık fikirli iş ortaklarına ihtiyacınız var.

Aşk ve sosyal yaşam

Sevgili Başaklar, aşkta her zaman idealistsiniz, daima mükemmel aşkı arıyorsunuz. Ama aşk, içinde mükemmellik barındırmayan, yaşandığında mükemmelleşen bir sanattır. Standartlarınızı çok yüksek tutmayın.

Uzun süreli bir ilişkiniz varsa, bunu ciddiyete taşımak isteyebilirsiniz. Evliliğinizde çıkmaz yola girmiş gibi hissediyorsanız, son kararınızı vereceksiniz.

Hamilelik veya çocuklarınızla ilgili pozitif gelişmeler de yıla damgasını vuracak.

GÜÇLÜ İŞ FIRSATLARI

Finansal durumunuz uzun yıllardır odak noktanızdaydı. 2020’de maddi problemler ortaya çıkarsa, bu muhtemelen 2019 yılında verdiğiniz yanlış kararlardan kaynaklanacaktır. Yine de bu yıl finansal hataları kolayca telafi edebileceğinizi düşünüyorum.

Her şeyden önce güçlü iş fırsatlarına sahip olacaksınız.

Venüs, 10’uncu kariyer evinizde olağandışı bir zaman geçirecek. Bu, tepe noktanızda yer alan seçkin bir konumdur ve diğer alanlardan daha güçlü olma eğilimindedir.

Venüs, 3 Nisan-7 Ağustos tarihleri arasında orada olacak. Bu tarihler arasında kariyer ve finans konularına odaklanırsanız, üstün bir başarı elde edebilirsiniz.

Kazanç gücünüzün arttığını söyleyebiliriz. Profesyonel alandaki ününüz size ekstra kazanç sağlayacak.

Hayatınızdaki otorite figürleri (ebeveynler, patronlar) finansal hedeflerinizi destekleyecek.

Venüs, bu yıl ayrıca 12’nci evinizden 11’inci evinize hareket edecek. Aradığınız finansal fırsatları çeşitli şekillerde bulacaksınız.



YÜKSELME FIRSATI

Kariyer başarılarınıza odaklandığınız sürece, bu yıl sizi mutlu edecektir. Kariyeriniz için çok fazla seyahat etmeniz gerekebilir. Eğitim fırsatlarını kaçırmamalısınız.

Hukuki konularda haklılığınızın anlaşılacağı söylenebilir.

Kariyer evinizde 30 Kasım’da bir ay tutulması var. Bu, kariyerinizde değişiklikleri gündeme getirebilir. Şirketinizin yönetiminde değişiklikler olabilir. Bu sürece kadar önemli bir eğitimi tamamlayıp yükselme fırsatını yakalayabilirsiniz.

Oyunun kuralları değişecek. Ama siz, 2019 yılında emeklerinizin karşılığını almadığınız için bu sene ilerlemekten vazgeçmeyeceksiniz. Odaklanmaya devam edin. Hiçbir duygusal durumun sizi üzmesine izin vermeyin.