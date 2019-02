2019'un en iyi mekanları

Swissôtel The Bosphorus’ta yapılan ödül töreni magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

2019 Gecce Mekan Ödülleri töreni önceki akşam Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlendi. Gecce.com’un kurucusu Kenan Erçetingöz ile Gül Erçetingöz’ün ev sahipliğini yaptığı törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler arasında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Sibel Can, Deniz Seki, Alişan, Linet, Mustafa- Selin İmer, Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ve Bengü de vardı. Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği törende Gurme Kurulu tarafından seçilen mekanlara ödülleri verildi. Beyazıt Öztürk’ün ilginç şovuyla renklenen gecede dünyaca ünlü şarkıcı Lou Bega da sahneye çıktı. Törenin ardından otelin gece kulübü Gabbro’da after party yapıldı. Partide DJ Funky C performans sergiledi.

İŞTE ÖDÜLLER

Duayenler: Beyti Güler, Rasim Özkanca, Cüneyt Asan, Bayram Yıldız

İmza mekanlar: Sunset Grill & Bar, Paper Moon, Nicole Restaurant, Galvin Ristorante, Toi Restaurant, 29, Frankie İstanbul

Popüler mekanlar: Cantinery, Parle, 16 Roof, People, Zuma Restaurant, Serafina, Lucca

Vazgeçilmez mekanlar: Mükellef Karaköy, Kiss the Frog, Dragon Restaurant, 1924 İstanbul, Morini Restaurant, Feriye Palace, Chalet

Semtin en iyi mekanları: Midpoint, Loggia, Cookshop, Namlı Gurme, Must Nişantaşı, The Galliard, Salomanje, Mahkeme Lokantası

En iyi et ve kebap mekanları: Nusr-Et, Günaydın Et, Develi, Grill Polonez, Kalbur Et, Mestet Steak House, Fiko Ocakbaşı

En iyi balıkçılar: Kıyı Restaurant, Yüksel Balık, Meos Balık, Mavi Balık, Calipso Fish, Azur Yeniköy, Zıpkın Balık, SeaSpice İstanbul

Türkiye’den dört mevsim en iyileri: Ankara Trilye, Antalya 7 Mehmet, Bodrum Sait, Kar’s Otel Oklava Restoran, Ayvalık Bay Nihat, Urla Ayşe Hanım Konağı, Alaçatı Zio Restaurant

Özel ödül:Toprağın kadınlarından sofralara projesiyle Big Chefs / Gamze Cizreli Sektöre katkılarından dolayı: Tayfun Topal

Sosyal sorumluluk ödülü: İyilik Atölyesi-İzmir

Kenan Erçetingöz’e meslekteki 40. yılına özel bir ödül verildi. Erçetingöz’e ödülünü Beyazıt Öztürk, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl, Sibel Can ve Orhan Gencebay takdim etti. Uğur Talayhan - Kenan-Gül Erçetingöz - Gamze Cizreli - Gülben Ergen

Nur Yerlitaş - Erkan-Didem Petekkaya

Orhan Gencebay - Sevim Emre

Ayşe Kucuroğlu

Erol-Fulden Köse Gülben Ergen - Oktay Kaynarca - Deniz Seki

Serkan Kaya Neslişah Alkoçlar, törene annesi Gülşah Alkoçlar’la birlikte katıldı. Ahsen-Polat Yağcı

Özlem Yarar - Cihan Şensözlü Mustafa Ceceli - Selin İmer

Yıldız Tilbe Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı soruları birlikte yanıtladı. Akçıl, “Artık yarı ev sahibi gibiyim, Kenan abi babam gibi görüyordum, şimdi durum resmileşti” dedi. Evliliklerinin iyi gittiğini belirten Kıratlı ise “Evlilik çok güzel gidiyor, Allah nazardan saklasın. Gözlerden uzak olmaya çalışıyoruz, biraz kendi kabuğumuzda kalalım” dedi.

Alişan, Demet Akalın ile barışması hakkında “Demet duygulanıp mesaj gönderince, ben de kayıtsız kalamadım. Böyle bir mesaj beklemiyordum. Eğer olmasaydı, 6 sene değil 60 sene daha barışamazdık. Burak vesile oldu” dedi. Şarkıcı, “Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül tebrik mesajı attı mı” sorusunu yanıtsız bıraktı. 4 aylık hamile olduğunu açıklayan Bengü, “Bundan sonra haziran sonuna kadar minnoş ile beraber sahneye çıkacağız” dedi. Muhabirlerin bebeğin cinsiyetini sorması üzerine şarkıcı, “Cinsiyetini öğrenmeye gittik. Tam göstermedi” diye konuştu.