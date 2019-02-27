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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.02.2019 - 09:51, Son Güncelleme:

2019'un en iyi mekanları

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2019'un en iyi mekanları

2019 Gecce Mekan Ödülleri önceki akşam sahiplerini buldu.

Swissôtel The Bosphorus’ta yapılan ödül töreni magazin dünyasının ünlü isimlerini bir araya getirdi.

2019 Gecce Mekan Ödülleri töreni önceki akşam Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlendi. Gecce.com’un kurucusu Kenan Erçetingöz ile Gül Erçetingöz’ün ev sahipliğini yaptığı törene çok sayıda ünlü isim katıldı. Davetliler arasında Orhan Gencebay, Ajda Pekkan, Sibel Can, Deniz Seki, Alişan, Linet, Mustafa- Selin İmer, Sinan Akçıl - Burcu Kıratlı ve Bengü de vardı. Sunuculuğunu Öykü Serter’in üstlendiği törende Gurme Kurulu tarafından seçilen mekanlara ödülleri verildi. Beyazıt Öztürk’ün ilginç şovuyla renklenen gecede dünyaca ünlü şarkıcı Lou Bega da sahneye çıktı. Törenin ardından otelin gece kulübü Gabbro’da after party yapıldı. Partide DJ Funky C performans sergiledi.

İŞTE ÖDÜLLER

Duayenler: Beyti Güler, Rasim Özkanca, Cüneyt Asan, Bayram Yıldız

İmza mekanlar: Sunset Grill & Bar, Paper Moon, Nicole Restaurant, Galvin Ristorante, Toi Restaurant, 29, Frankie İstanbul

Popüler mekanlar: Cantinery, Parle, 16 Roof, People, Zuma Restaurant, Serafina, Lucca

Vazgeçilmez mekanlar: Mükellef Karaköy, Kiss the Frog, Dragon Restaurant, 1924 İstanbul, Morini Restaurant, Feriye Palace, Chalet

Semtin en iyi mekanları: Midpoint, Loggia, Cookshop, Namlı Gurme, Must Nişantaşı, The Galliard, Salomanje, Mahkeme Lokantası

En iyi et ve kebap mekanları: Nusr-Et, Günaydın Et, Develi, Grill Polonez, Kalbur Et, Mestet Steak House, Fiko Ocakbaşı

En iyi balıkçılar: Kıyı Restaurant, Yüksel Balık, Meos Balık, Mavi Balık, Calipso Fish, Azur Yeniköy, Zıpkın Balık, SeaSpice İstanbul

Türkiye’den dört mevsim en iyileri: Ankara Trilye, Antalya 7 Mehmet, Bodrum Sait, Kar’s Otel Oklava Restoran, Ayvalık Bay Nihat, Urla Ayşe Hanım Konağı, Alaçatı Zio Restaurant

Özel ödül:Toprağın kadınlarından sofralara projesiyle Big Chefs / Gamze Cizreli Sektöre katkılarından dolayı: Tayfun Topal

Sosyal sorumluluk ödülü: İyilik Atölyesi-İzmir

2019un en iyi mekanları
Kenan Erçetingöz’e meslekteki 40. yılına özel bir ödül verildi. Erçetingöz’e ödülünü Beyazıt Öztürk, Erkan Petekkaya, Sinan Akçıl, Sibel Can ve Orhan Gencebay takdim etti.
2019un en iyi mekanları
Uğur Talayhan - Kenan-Gül Erçetingöz - Gamze Cizreli - Gülben Ergen
2019un en iyi mekanları

Nur Yerlitaş - Erkan-Didem Petekkaya
2019un en iyi mekanları

Orhan Gencebay - Sevim Emre
2019un en iyi mekanları

Ayşe Kucuroğlu
2019un en iyi mekanları

Erol-Fulden Köse
2019un en iyi mekanları
Gülben Ergen - Oktay Kaynarca - Deniz Seki
2019un en iyi mekanları

Serkan Kaya
2019un en iyi mekanları
Neslişah Alkoçlar, törene annesi Gülşah Alkoçlar’la birlikte katıldı.
2019un en iyi mekanları
Ahsen-Polat Yağcı
2019un en iyi mekanları

Özlem Yarar - Cihan Şensözlü
2019un en iyi mekanları
Mustafa Ceceli - Selin İmer
2019un en iyi mekanları

Yıldız Tilbe
2019un en iyi mekanları
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı soruları birlikte yanıtladı. Akçıl, “Artık yarı ev sahibi gibiyim, Kenan abi babam gibi görüyordum, şimdi durum resmileşti” dedi. Evliliklerinin iyi gittiğini belirten Kıratlı ise “Evlilik çok güzel gidiyor, Allah nazardan saklasın. Gözlerden uzak olmaya çalışıyoruz, biraz kendi kabuğumuzda kalalım” dedi.
2019un en iyi mekanları

Alişan, Demet Akalın ile barışması hakkında “Demet duygulanıp mesaj gönderince, ben de kayıtsız kalamadım. Böyle bir mesaj beklemiyordum. Eğer olmasaydı, 6 sene değil 60 sene daha barışamazdık. Burak vesile oldu” dedi. Şarkıcı, “Özcan Deniz ve Mahsun Kırmızıgül tebrik mesajı attı mı” sorusunu yanıtsız bıraktı.
2019un en iyi mekanları
4 aylık hamile olduğunu açıklayan Bengü, “Bundan sonra haziran sonuna kadar minnoş ile beraber sahneye çıkacağız” dedi. Muhabirlerin bebeğin cinsiyetini sorması üzerine şarkıcı, “Cinsiyetini öğrenmeye gittik. Tam göstermedi” diye konuştu.

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