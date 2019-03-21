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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.03.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

2019 Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman?

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2019 Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman?

Bahar aylarının gelmesiyle beraber birçok yerli ve yabancı turist Adana Portakal Çiçeği Festivali'nin ne zaman düzenleneceğini merak etmeye başladı. Renkli kostümlerin giyildiği ve eğlenceli anların yaşandığı 2019 Adana Portakal Çiçeği Festivali ne zaman ve hangi tarihe denk geliyor? İşte Adana Portakal Çiçeği Festivali ile ilgili bazı detaylar.

Adanalı iş adamı Ali Haydar Bozkurt'un öncüsü olduğu Adana Portakal Çiçeği Festivali her yıl bahar ayında düzenleniyor. Onlarca yerli ve yabancı turistin ilgiyle beklediği Adana Portakal Çiçeği Festivali takvimi belli oldu. Her yıl renkli karelere sahne olan festival bu sene ne zaman düzenlenecek?

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NEDİR?

Kimisi kapalı, kimileri açık alanda gerçekleşen konser, sergi, ve gösterileri içeren karnavalın en önemli etkinliği, katılımcıların renkli kostümler giydiği kortej yürüyüşüdür. 

Portakal Çiçeği Karnavalı, 2013 yılından beri Adana’da Nisan ayında sivil inisiyatifle gerçekleştirilen sokak karnavalı. Ayrıca Türkiye'nin ilk karnavalı olma özelliğine sahiptir. Sloganı "Nisan'da Adana'da" olarak belirlenmiştir.

ADANA PORTAKAL ÇİÇEĞİ FESTİVALİ NE ZAMAN?

Bu yıl 7'ncisi 3-7 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Nisan'da Adana'da – Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın en coşkulu günü 6 Nisan 2019 Cumartesi günü olacaktır.

 

 

 

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