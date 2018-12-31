2018'in son vizyon filmi
2018 yılı biterken sinama salonları yönetmen Talip Kamahmutoğlu filmi Müsaadenizle Büyükler ile buluştu.
Seri olarak çekilmesi planlanan Müsaadenizle Büyükler isimli sinema filminin ilk çalışması 2018 yılı son yapımı olarak vizyona girdi. Çocuk oyuncuların başrolde olduğu yapımda ünlü karakter oyuncusu Ayhan Eroğlu, yapıma renk kattı.
Galada giydiği Zeynep Yenge Vintage kıyafeti ile dikkatleri üzerine çeken Ayhan Eroğlu “Talip Karamahmutoğlu’nun yazdığı-yönettiği Müsaadenizle Büyükler filmi hakkında “Talip Karamahmutoğlu yine ritüelini bozmadı ve sinemayı bir iyilik öğreticisi olarak kullandı; özellikle büyükleri bu filme bekliyoruz!” dedi.
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