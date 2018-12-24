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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Keyif
Sebla KOÇAN / skocan@hurriyet.com.tr
24.12.2018 - 15:20, Son Güncelleme:

2018'in en iyi şarkılarından bir demet...

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2018'in en iyi şarkılarından bir demet...

Tüm yanlı ve taraflı halimizle 2018'i geride bırakıyoruz.

Fotoğraflar: Instagram, Universal Müzik Türkiye

İyisiyle kötüsüyle 2018 listelerine baktık mı? Baktık. Dinledik mi? Eh işte. Peki başımıza ne geldi? 

Türk müzik endüstrisi için yine aynı nakaratlarla dolu bir yıldı aslına bakarsanız.

2018; şarkılara çorba edilen tuhaf İngilizceler, bazısı içimizi kıyan bazısı göklere çıkaran üçüncü yeniler, hip hop’ın yükselişine devam edişi, motivasyonumuzu kıran motivasyon şarkıları falan gibi dinamiklerle dolu ve yine hiçbir müzik yazarının ortak bir şey söyleyemediği müthiş bir müzik yılıydı.

ÇIKTIK Bİ' YOLA 

"Üçüncü Yeniler"in en yeteneklisi: Nova NordaGenç müzisyenlerin altın çağını yaşadığı günümüzde yepyeni ve enerjik bir ses Nova Norda. 27 yaşındaki genç müzisyen, sessiz sedasız listeleri sallarken, çok yakında sahnelerin en aranan isimlerinden biri olacak. // Röportaj- Kurgu: Sebla KOÇAN, Kamera: Ömer KALABALIK
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Gelelim bizden taraflara. Tüm bu çorbanın içinden çıkabildik mi? Çıkamadık, çıkmayı da istedik mi? Onu bilemiyorum ama en azından madem her şey listeler ve oylamalar gibi kişisel, biz de kendi 2018’imizi yazalım. 

2018, üçüncü yenilerin altın yılıydı desek abartmış olmayız. Nova Norda, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Adamlar furyanın en dikkat çeken isimlerinden oldu. YYK albümü “Akustik Travma”dan “Bodrum” ve “Sandal", Nova Norda’nın “Varım”, “Beni Biraz”, “Çıktım Bi’ Yola” single’ları, Serin'in "İyi Gelir Mi"si ve Adamlar’ın “Hikaye”si bizi göklere yükseltti.

İsmini ansak kesin hır çıkacak olan bazı üçüncü yeniler ise şakalı şarkılarına kıyasıya devam ederek Spotify dünyasında kendine bir yer aradı.

 

RAP’İN PAVYOUNUNDA OLDUK “ÇUBUKLU YAŞAR” 

2018in en iyi şarkılarından bir demet...

 

Ezhel mapustayken yaptığı “Kazıdık Tırnaklarla” ile yine bizleri autotune’un dikenli yollarına çıkarırken, TV'nin en sevilen dizilerinden "Çukur"un şarkısı Hayko Cepkin ve Kubilay Aka imzalı “Gamzendeki Çukur”, Nazan Öncel’in tribute albümündeki Eypio yorumlu “Aynı Nakarat”, Xir’in “Tsubasa”sı; Sarkopenya'nın "Yol Yok"u kulaklarımızı şenlendirdi. “100” albümüyle arz-ı endam eden Khontkar’ın “Canın Çıkar”ı da yerli "trap" konusunda başarılı bir örnek oldu.

Sena Şener’in ilk albümün “İnsan Gelir İnsan Geçer”den geçtiğimiz sene yayınladığı single'ı “Sevmemeliyiz”, YYK’dan Kaan Boşnak’ın “Demos” adındaki solo projesinden “Benimle Kayboldun”, Can Kazaz’ın muhteşem şarkısı (ve albümü) “Sürsün Bahar”, WUFİ’den hatırladığımız Cem Özel’in “Aşk Ölmez” albümünden “Kuş Gibi”, Palmiyeler’in “Akdeniz”i yerli indie pop sularının en iyilerinden oldu. 

Duman’dan Ari Barokas’ın “Yaşıyorum Sil Baştan”ı, Cenk Durmazel’in “Azad”ı, Hayko Cepkin’in “Düğüm Salonu” filmi için coverladığı “Nikâh Masası” bu yılın en dikkat çeken yerli rock şarkılarılarından oldu. 

Şampiyonlar Ligi'nden Nilüfer Yanya’nın gelişini heyecanla beklerken, kulaklarımızı bayram ettiren “Heavyweight Champion of the Year” en çok dinlediğimiz bir diğer şarkı oldu.  

ECNEBİ DÜNYADA NELER OLDU?

2018in en iyi şarkılarından bir demet...

 

2018'in en iyileri listemizi şöyle verelim:

HIP HOP 

Childish Gambino “This is America”
Jay Rock, Kendrick Lamar, Future "King's Dead"
A$AP Rocky “Sundress”
Anderson.Paak ve Kendrick Lamar  “Tints"
Cardi B, "Money"

 

POP

Miley Cyrus, Mark Ronson “Nothing Breaks Like A Heart” 
DNCE “TV in the Morning” 
Ariana Grande “No Tears Left to Cry”
Lily Allen, Stamina MC ve SHY FX “Roll the Dice” 
SIA, Diplo, Labrinth, "Genius"

 

ROCK / PUNK/ ALTERNATİF 

Bring Me to Horizon “Mantra” 
Interpol “It Probably Matters”
Arctic Monkeys  “Four Out of Five” 
The 1975, "Give Yourself A Try" 
BODEGA, How Did This Happen!?

 

ELEKTRONİK

UNKLE, Elliott Power ve Miink  “Ar.Mour” 
Sofi Tukker, "F.ck They" 
Justice, Chorus (WWW)
Marian Hill, "Differently" 
Ash, "Keep Me" 

 

INDIE POP, INDIE ROCK

Grimes ve HANA “We Appreciate Power”
She Drew the Gun “Something For the Pain” 
Mae Muller “Busy Tone” 
Girl in Red “We Fell in Love in October”
Kamasi Washington, "Street Fighter Mas" 

 

2018 henüz bitmedi fakat yeni şarkıların duracağı yok. Bir yandan 61'inci Grammy ödül töreni yaklaşırken, bize de 2019’un yeni şarkıları için şimdiden yeni klasörler açmak ve ruhumuzu müzikle doyurmaktan başka bir seçenek kalmadı.

 

Adaylar açıklandı, Grammy heyecanı başladı
Adaylar açıklandı, Grammy heyecanı başladı

 

 

 

 

 

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