2018'in en iyi şarkılarından bir demet...

İyisiyle kötüsüyle 2018 listelerine baktık mı? Baktık. Dinledik mi? Eh işte. Peki başımıza ne geldi?

Türk müzik endüstrisi için yine aynı nakaratlarla dolu bir yıldı aslına bakarsanız.

2018; şarkılara çorba edilen tuhaf İngilizceler, bazısı içimizi kıyan bazısı göklere çıkaran üçüncü yeniler, hip hop’ın yükselişine devam edişi, motivasyonumuzu kıran motivasyon şarkıları falan gibi dinamiklerle dolu ve yine hiçbir müzik yazarının ortak bir şey söyleyemediği müthiş bir müzik yılıydı.

ÇIKTIK Bİ' YOLA

Gelelim bizden taraflara. Tüm bu çorbanın içinden çıkabildik mi? Çıkamadık, çıkmayı da istedik mi? Onu bilemiyorum ama en azından madem her şey listeler ve oylamalar gibi kişisel, biz de kendi 2018’imizi yazalım.

2018, üçüncü yenilerin altın yılıydı desek abartmış olmayız. Nova Norda, Yüzyüzeyken Konuşuruz ve Adamlar furyanın en dikkat çeken isimlerinden oldu. YYK albümü “Akustik Travma”dan “Bodrum” ve “Sandal", Nova Norda’nın “Varım”, “Beni Biraz”, “Çıktım Bi’ Yola” single’ları, Serin'in "İyi Gelir Mi"si ve Adamlar’ın “Hikaye”si bizi göklere yükseltti.

İsmini ansak kesin hır çıkacak olan bazı üçüncü yeniler ise şakalı şarkılarına kıyasıya devam ederek Spotify dünyasında kendine bir yer aradı.

RAP’İN PAVYOUNUNDA OLDUK “ÇUBUKLU YAŞAR”





Ezhel mapustayken yaptığı “Kazıdık Tırnaklarla” ile yine bizleri autotune’un dikenli yollarına çıkarırken, TV'nin en sevilen dizilerinden "Çukur"un şarkısı Hayko Cepkin ve Kubilay Aka imzalı “Gamzendeki Çukur”, Nazan Öncel’in tribute albümündeki Eypio yorumlu “Aynı Nakarat”, Xir’in “Tsubasa”sı; Sarkopenya'nın "Yol Yok"u kulaklarımızı şenlendirdi. “100” albümüyle arz-ı endam eden Khontkar’ın “Canın Çıkar”ı da yerli "trap" konusunda başarılı bir örnek oldu.

Sena Şener’in ilk albümün “İnsan Gelir İnsan Geçer”den geçtiğimiz sene yayınladığı single'ı “Sevmemeliyiz”, YYK’dan Kaan Boşnak’ın “Demos” adındaki solo projesinden “Benimle Kayboldun”, Can Kazaz’ın muhteşem şarkısı (ve albümü) “Sürsün Bahar”, WUFİ’den hatırladığımız Cem Özel’in “Aşk Ölmez” albümünden “Kuş Gibi”, Palmiyeler’in “Akdeniz”i yerli indie pop sularının en iyilerinden oldu.

Duman’dan Ari Barokas’ın “Yaşıyorum Sil Baştan”ı, Cenk Durmazel’in “Azad”ı, Hayko Cepkin’in “Düğüm Salonu” filmi için coverladığı “Nikâh Masası” bu yılın en dikkat çeken yerli rock şarkılarılarından oldu.

Şampiyonlar Ligi'nden Nilüfer Yanya’nın gelişini heyecanla beklerken, kulaklarımızı bayram ettiren “Heavyweight Champion of the Year” en çok dinlediğimiz bir diğer şarkı oldu.

ECNEBİ DÜNYADA NELER OLDU?





2018'in en iyileri listemizi şöyle verelim:

HIP HOP





Childish Gambino “This is America”

Jay Rock, Kendrick Lamar, Future "King's Dead"

A$AP Rocky “Sundress”

Anderson.Paak ve Kendrick Lamar “Tints"

Cardi B, "Money"

POP

Miley Cyrus, Mark Ronson “Nothing Breaks Like A Heart”

DNCE “TV in the Morning”

Ariana Grande “No Tears Left to Cry”

Lily Allen, Stamina MC ve SHY FX “Roll the Dice”

SIA, Diplo, Labrinth, "Genius"

ROCK / PUNK/ ALTERNATİF

Bring Me to Horizon “Mantra”

Interpol “It Probably Matters”

Arctic Monkeys “Four Out of Five”

The 1975, "Give Yourself A Try"

BODEGA, How Did This Happen!?

ELEKTRONİK

UNKLE, Elliott Power ve Miink “Ar.Mour”

Sofi Tukker, "F.ck They"

Justice, Chorus (WWW)

Marian Hill, "Differently"

Ash, "Keep Me"

INDIE POP, INDIE ROCK

Grimes ve HANA “We Appreciate Power”

She Drew the Gun “Something For the Pain”

Mae Muller “Busy Tone”

Girl in Red “We Fell in Love in October”

Kamasi Washington, "Street Fighter Mas"

2018 henüz bitmedi fakat yeni şarkıların duracağı yok. Bir yandan 61'inci Grammy ödül töreni yaklaşırken, bize de 2019’un yeni şarkıları için şimdiden yeni klasörler açmak ve ruhumuzu müzikle doyurmaktan başka bir seçenek kalmadı.