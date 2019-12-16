200. doğum yılında “Dikiz Aynasında Clara”

Konserde, farklı nesil ve coğrafi kökenlerden üç kadın besteci yer alacak: Violeta Dinescu, Annette Schlünz ve Beste Özçelebi. Sanatçılara, soprano Lisa Fornhammar, piyanist Mediha Khan ve viyola sanatçısı Cenk Erbiner eşlik edecek.



Fuayede gerçekleşecek olan etkinliğin amacı, klasik müzik dinleyicilerini alışılmış kalıpların dışına çıkarmak. Farklı açılara konumlandırılacak ekranlarla, dinleyicilerin, enstrümanlar ve sanatçılarla iç içe olacakları samimi bir deneyim amaçlanıyor.



KONSER KARİYERİ BİR ÖMÜR GİBİ

Yaşamının 61 yılında konserler veren Clara Schumann, 5 yaşından itibaren müzisyen olarak yetiştirildi. 11 yaşında ilk solo konserini verip ilk bestesini yaptı. 1831 - 1836 yılları arasında Avrupa’yı dolaşarak başarılı konserlere imza attı. ”Harika çocuk” olarak ünlenen Schumann; Mendelssohn, Paganini, Chopin, Goethe gibi önde gelen sanatçıların da hayranlığını kazandı.1878’de Frankfurt Konservatuvarının baş piyano öğretmeni olarak pek çok öğrenci yetiştirdi ve piyanistlikte bir ekol oluşturdu. Schumann, son konserini 1891’de verdi. ve 26 Mart 1896’da Frankfurt’ta hayata veda etti.







