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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 16:46, Son Güncelleme:

2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

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2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali başladı

Siirt'te bu yıl ikincisi düzenlenen "Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali" başladı.

iirt Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonun'da düzenlenen, Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde Anadolu Kültür ve Sanat Meclisi Derneğince organize edilen, Siirt Valiliği, Siirt Üniversitesi ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) tarafından desteklenen festivale tanınmış yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcı ve senaristler konuk oluyor.

Festivalin açılış programında konuşan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, bu yıl ikincisi düzenlenen Siirt'in imajını olumlu yönde etkileyeceğini belirtti.
Türkiye ve yurt dışından kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel kategorilerinde 435 kısa film arasından finale kalan 32'si derece için yarışacak.

Siirt'in köklü tarih ve medeniyete sahip bin yıllık kadim bir kent olduğunu ifade eden Atik, şöyle konuştu:  "Geçen sene Siirt'te eksik olan kültür ve sanat faaliyetlerini başlatmak adına bir sinema festivali başlattık. Allah nasip etti bu yıl '2. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali'ni başlattık. Geçen sene olduğu gibi bu sene de başarılı geçeceğine, olumlu sonuçlar alacağımıza yürekten inanıyoruz. Dışarıdan gelen sanatçılarımızın belki kafasında Siirt ile ilgili olumsuz imaj var, biz işte bu festival sayesinde sizleri Siirtlilerle buluşturarak bu imajımızı yıkmayı hedefledik. Artık terörle anılan bir şehir olmak istemiyoruz. Biz Siirt'te kültürel faaliyetlerin yapıldığı, sanatın konuşuldu, batıda olan her şeyin Siirt'te de olmasını arzu eden bir çizgideyiz. İnşallah bunu sizlerin sayesinde yapacağız."

Atik, festivale katılan kurgu yönetmeni Engin Öztürk, yönetmen Kamil Çetin, yapımcı Sebahattin Çetin, menajer Tümay Özokur, sinema, dizi ve tiyatro oyuncuları Atilla Olgaç, Nilüfer Aydan, Burak Tamdoğan, Özlem Çınar, Nejat Birecik'e plaket verdi.
Festivalin ilk gününde Burak Tamdoğan, "Bir Meddah Gösterisi" oyununu sundu. Festival,15 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

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