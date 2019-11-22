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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

2.TRT World Citizen Ödülleri 28 Kasım’da

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2.TRT World Citizen Ödülleri 28 Kasım’da

Bu yıl ikincisi düzenlenen TRT World Citizen Ödülleri, tüm dünyada ses getiren sosyal sorumluluk projelerini, 28 Kasım Perşembe günü Hasköy İplik Fabrikası’nda gerçekleştirilecek törenle ödüllendirecek. Törene Emine Erdoğan da katılacak. 

TRT’nin 2017 yılında “pozitif değişime ilham olmak” sloganıyla kurduğu sosyal sorumluluk girişimi TRT World Citizen; bu yıl da insanlığa hizmet etmiş ve alanında fark yaratan önemli çalışmalara imza atmış isimleri 2.TRT World Citizen Ödül Töreni’nde ağırlayacak.

Emine Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek törende iş, siyaset ve kültür-sanat alanından önemli isimler bir araya gelecek; dünyanın dört bir yanına ödüller dağıtılacak.

Ödül töreninde ayrıca, World Citizen’ın bu yıl ki kampanyası olan Women of War “Savaşın Kadınları” teması adı altında; yurtlarından göç etmek zorunda bırakılmış ve olumsuz şartlar altında yaşamlarını sürdüren kadınların hikayelerine dikkat çekmek üzere gerçekleştirdiği Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren filmlerin yönetmenlerine ödülleri takdim edilecek.

Altı proje altı ödül

2.TRT World Citizen Ödülleri 28 Kasım’da

TRT World Citizen; geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dünyanın farklı coğrafyalarından insani yardım faaliyetleri yürüten aktivistlere ödül verecek. TRT World Citizen gecesinde, eğitim, iletişim, gençlik, yılın dünya vatandaşı ve hayat boyu başarı kategorilerinde belirlenen kişilere ödülleri takdim edilecek. Bu yıl verilen ödüllere ek olarak yıl boyunca yürütülen “Women of War” kampanyası doğrultusunda “Savaşın Kadını” ödülü de sahibini bulacak.

En prestijli ödül olan Yaşam Boyu Başarı ödülü bu yıl yaptığı insani çalışmalarla dünyaya ilham olan Yusuf İslam’a (Cat Stevens) takdim edilecek. Yusuf İslam ayrıca tören gecesinde sosyal sorumluluk kampanyası Peace Train’i de ilk kez dünyaya tanıtacak.

 

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