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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2019 - 13:33, Son Güncelleme:

2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi

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2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında yaklaşık 2 bin 200 yıllık kanalizasyon sistemi gün yüzüne çıkarıldı.

Helenistik, Roma, Bizans, Menteşe Beyliği, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde önemini sürdürdüren Stratonikeia'da 12 ay kazı çalışması yürütülüyor. Çalışmalarda kentte önemli eserler ortaya çıkarılıyor.

Pamukkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt,  ören yerinde antik dönemlerden günümüze tarihi yapıların ayağa kaldırılması için kazı çalışması yürüttüklerini söyledi.

Antik Kentteki Kuzey Şehir Caddesi'nde Yatağan Kaymakamlığı ve Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) ile proje yürüttüklerini aktaran Söğüt, bu kapsamda caddede hem kazı hem konservasyon hem de restorasyon çalışması yaptıklarını bildirdi.
Kuzey Şehir Kapısı'nın bulunduğu alanda Klasik, Helenistik, Roma ve Bizans dönemine ait yerleşimlerin yanı sıra kanalizasyon sistemlerinin de bulunduğunu vurgulayan Söğüt, "Özellikle Helenistik, Roma ve Bizans döneminde insanların kanalizasyon sistemini nasıl kullandıklarını ortaya çıkarmış durumdayız." dedi.

Söğüt, yürütülen projeyle kanalizasyon kapaklarında kırık olanların restorasyonunun yapılacağını, eksik olanların tamamlanacağını ifade etti.

Çalışma tamamlandığında kente gelen ziyaretçilerin belirli kısımları camın altında görebileceklerini aktaran Söğüt, Kuzey Şehir Kapısına ait sütunların da ayağa kaldırılacağını dile getirdi.

"Kanalizasyonun içerisinde bir kişi rahatça yürüyebilir" x

Kuzey şehir giriş kapısındaki kanalizasyon sisteminin şehrin ana arterlerinde ve caddelerinde çalıştığını anlatan Söğüt, şöyle konuştu:
"Kanalizasyon sistemi tamamen mermerden yapılmış. Kanalizasyon şebekesi, içerisinde bir kişinin rahatça yürüyebileceği şekilde düzenlenmiş. Tüm ayrıntılar en küçük detayına kadar düşünülmüş. Sistem şehrin ve arazinin yapısına göre hazırlanmış ve tıkanmalar olmayacak şekilde eğimli yapılmış. Yaklaşık 2 bin 200 yıl önce insanlar kentteki bu sokaklarda yürüdüklerinde hiçbir zaman yağmurdan ve kirli atıklardan etkilenmemiş. Sistem çok iyi yapılmış. Burada antik dönemin en güzel örneklerini görebiliriz."


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