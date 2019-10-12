18 Ekim'de vizyona giriyor
Oyuncu Orhan Kılıç'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Fırtına Murat: En Uzun Gece” adlı film 18 Ekim'de vizyona girecek.
Gerçek olaylardan yola çıkılarak çekilen filmin yapımcılığını ise yine oyuncu olan Serkan Kuşari üsteniyor. Bu ikiliye filmde Eda Erol, Cem Kılıç, Ece Müderrisoğlu, Gamze Dar, Murat Aydın, Mustafa Yılmaz oyuncu olarak eşlik ediyor. Polisiye aksiyon tarzında olan En Uzun Gece filmi; insan tacirlerinden, uyuşturucu baronlarına, organ mafyasına kadar yaşanan gerçekleri farklı bir pencereden seyirciye sunuyor.
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