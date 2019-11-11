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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 16:01, Son Güncelleme:

15 yılda 4 bin 399 tarihi eser yurda döndü

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15 yılda 4 bin 399 tarihi eser yurda döndü

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yoğun girişimler sonucunda yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan 4 bin 399 eser, yurda kazandırıldı.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü öncülüğünde, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, yıllar önce yasa dışı yollarla yurt dışına kaçırılan eserler ait olduğu yere döndürülüyor.

Bakanlık yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2004-2019 yılları arasında 4 bin 399 kültür varlığının Türkiye'ye iadesi sağlandı. Bu eserlerden 68'i bu yıl ülkeye kazandırıldı.

2019'da İngiltere'den bir çini pano, bir kadın başı heykeli ile 2 sırlı seramik parçası, tarihi dönemlere ait bir insan kafatası parçası ile Bulgaristan'dan 63 tarihi eser ülkeye geri getirildi.

Camiden çalınan eser Londra'da çıktı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Çarşamba Mehmet Ağa Camisi'nden 2009'da çalınan çiniler arasında bulunan Ayete'l-Kürsü yazılı büyük çini panonun İngiltere'nin Londra kentinde olduğu tespit edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği ve Londra Metropolitan Polisinin ortak girişimiyle eseri elinde bulunduran İngiliz vatandaş iyi niyet göstererek çini panoyu Türkiye'ye iade etmeyi kabul etti.

Çini pano, 17 Nisan 2019'da İstanbul'a getirilerek Türk ve İslam Eserleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı.

Tarihi dönemlere ait insan kafatası

Londra'da bir kişi tarihi dönemlere ait bir insan kafatası parçasını Türkiye'ye iade etmek için Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğiyle temasa geçti.

İstanbul'un Saraçhane semtindeki arkeolojik kazılardan çıkarıldığı tespit edilen insan kafatası parçası, 2 Ekim 2019'da Türkiye'ye getirilerek Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alındı.

Bulgaristan'dan iadesi sağlanan 63 eser

Sofya Kültür ve Tanıtma Müşavirliğince, Sofya Müzesinde bulunan bazı eserlerin Türkiye'ye iade edilmesi kararı üzerine 63 eser için çalışmalar başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz'un katılımıyla 13 Haziran 2019'da düzenlenen törenle farklı dönemlere ait gümüş, bronz ve altın 63 eser teslim alındı.

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde muhafaza altına alınan eserler arasında farklı dönemlere ait altın, gümüş ve bronz antik sikke ve drahmalar ile 6 bronz antik aplikasyon ve bir bronz antik fibula yer aldı.

İade çalışmaları

Türkiye'ye, 2004'ten beri yürütülen çalışmalar sonucunda iade edilen ilk eserler İsviçre'nin Zürih kentinde ele geçirilenler oldu. Aynı yıl 396 eser Türkiye'ye iade edildi.

Türkiye'den kaçırılan ve Fransa'da bulunduğu saptanan Sultan 2. Abdülhamit'e ait 18 parça eşyanın 2005'te, İngiltere'deki Aphrodisias Friz Bloğu'nun da 2006'da iadesi sağlandı.

Bakanlıkça 2007'de ise Avusturya, İngiltere, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsviçre'den toplam 349 eserin iadesi gerçekleştirildi. Bu eserler arasında Zırhlı İmparator heykeli başı, stel parçaları, Laodikya Antik Kenti'ne ait bronz el, Roma yüzüğü ile sikkeler yer aldı.

Aralarında Almanya, İsviçre, Bulgaristan, ABD, Avustralya ve İngiltere'nin de bulunduğu ülkelerden 2012'de 86, 2013'te 30, 2014'te 86, 2015'te ise 39 eserin iadesi sağlandı.

Tarihi Yortan Kabı ile Yusuf Ağa Yazma Eser Kütüphanesine ait el yazması kitap ve tarihi İznik çinisi de 2017 sonunda ülkeye kazandırıldı.

Yurt dışına kaçırılan kültür varlıklarının iadesi konusunda Almanya, ABD, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, İngiltere ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu farklı ülkelerde geçmiş yıllarda başlatılan iade çalışmaları devam ediyor. 

 
   

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