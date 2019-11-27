15 yaşındaki Millie Bobby Brown'a bir rol için ek gelirlerle birlikte 7 milyon doların üzerinde para kazanacak

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri15 yaşındaki Millie Bobby Brown'a bir rol için ek gelirlerle birlikte 7 milyon doların üzerinde para kazanacak
GeriKeyif 15 yaşındaki Millie Bobby Brown'a bir rol için ek gelirlerle birlikte 7 milyon doların üzerinde para kazanacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
27.11.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

15 yaşındaki Millie Bobby Brown'a bir rol için ek gelirlerle birlikte 7 milyon doların üzerinde para kazanacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
15 yaşındaki Millie Bobby Brown'a bir rol için ek gelirlerle birlikte 7 milyon doların üzerinde para kazanacak

Genç oyuncu Millie Bobby Brown, tek filmle adını Hollywood'un en zenginleri arasına yazdırıyor.

Rol aldığı Stranger Things adlı diziyle hem şöhret olan hem de servet kazanan Brown, kasasını biraz daha dolduracak.

TMZ sitesinin haberine göre genç oyuncu, rol alacağı Sherlock Holmes filmi için 6.1 milyon dolara anlaştı. Millie Bobby Brown bu filmde Enola Holmes karakteri için kontrat imzaladı.

Ama genç oyuncunun alacağı ücret bununla sınırlı değil. Yapılan kontrata göre eğer film gişede büyük bir başarı kazanırsa ek olarak 800 bin dolar daha kazanacak.

Millie Bob Brown, aynı zamanda filmin yapımcılarından biri ve bu da onun bütün bunlara ek olarak 500 bin dolar daha kazanması anlamına geliyor. Bu sayede elde ettiği özel jetle seyahat etme hakkı da cabası!

Uzun sözün kısası Brown, gencecik yaşında bir tek filmden 7 milyon dolar üzerinde gelir elde edecek. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle