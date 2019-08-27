15 sene önce biz de rap yaptık
Manga, önceki gün Kartal Anatolium Marmara AVM’de konser verdi.
Sevilen şarkılarını söyleyen grubu yaklaşık 10 bin kişi izledi. Manga’nın solisti Ferman Akgül, günümüzde rap müziğin yükselişiyle ilgili şöyle konuştu: “Biz 2004 yılında çıktığımızda şarkılarımızda rap vardı ama televizyon ve radyoda içinde rap olan parçaları döndürmek çok zordu. Aradan 14-15 sene geçti, rap popüler oldu. Bu bizim gibi alternatif müzikle uğraşan insanları mutlu ediyor. O yüzden tüm rap’le uğraşan müzisyen arkadaşlarımızın yolu açık olsun.”
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