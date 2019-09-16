15 bin kişiye söyledi
Mustafa Ceceli, bu yıl 3’üncüsü düzenlenen İzmir Kınık Hasat Festivali’nin 3’üncü gününde sahneye çıktı.
Ceceli’yi 15 bin kişi izledi. Gecenin sonunda Instagram hesabından konserden fotoğraflar paylaşan ünlü şarkıcı, “Festival harika geçti. Başkanımız Dr. Sadık Doğruer ve emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ve konseri muhteşem bir şölene dönüştüren seyircim... Biriz, beraberiz, coşarız, duygulanırız. İyi ki varsın” notunu da düştü.
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