14. Bodrum Müzik Festivali'nde serinletici bir kuzey rüzgarı
Müzik tutkunlarının heyecanla beklediği 14. Bodrum Müzik Festivali 4 Ağustos’ta kapılarını açıyor.
Beş gün boyunca birbirinden değerli ulusal ve uluslararası sanatçıyı konuk edecek festivalin en son konseri bu yıl kuzeyli sanatçı ile yapılacak. Tam bir 21. Yüzyıl sanatçılı olarak adlandırılan İzlandalı piyanist Víkingur Ólafsson, Deutsche Grammophon’dan çıkan Philip Glass: Piano Works albümünden bir seçkiyle, 8 Ağustos Çarşamba akşamı The Marmara Bodrum’da müzikseverlerle buluşacak.
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