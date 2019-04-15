11 yaşındaki yazardan Papatya
"Kimi bedenler küçük olur, ancak yüreğinden taşan duygular yürekleri doldurur. Yaşıtlarının dünyasında biz yetişkinlerin görmediği gözlerle gören ve farklı duygulara dokunan bir eser."
Bu satırlar 'çok genç' bir yazarın ilk kitabı için öğretmenin kaleme aldığı bir yazıdan.
Ankara'nın yeni yayınevlerinden Kuzey Işığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Luna Yayınları'nın okura sunduğu Papatya'nın yazarı gerçekten de eşine çok rastlanmayacak türden.
Çocuk okurlara yönelik fantastik bir eser olan Papatya'nın yazarı Elif Aksoy, henü 11 yaşında. "Üstün zekalı" tanısı alan Aksoy, 7 yaşından bu yana yazma deneyimini sürdürüyor. Küçük yaşta ilk kitabı yayınlanan Elif Aksoy, eğitim hayatını sürdürüyor.
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