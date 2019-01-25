10'uncu yıla özel belgesel
İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı (IKSV) opera sanatçısı Leyla Gencer'i vefatının 10'uncu yılında bir belgeselle anıyor.
Yönetmenliğini Selçuk Metin'in üstlendiği Leyla Gencer: La Diva Turca belgeselinin gösterimi City's Nişantaşı'nda yer alan Cinemaximum'da yapıldı.
Gösterime, belgesele sesiyle katkıda bulunan Halit Ergenç de katıldı.
Çekimleri geçen yıl boyunca Milano, Roma, Napoli ve İstanbul'da yapılan belgeselde Gencer'le tanışma ve çalışma fırsatı bulmuş sanatçılarla yapılan söyleşiler de yer alıyor.
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