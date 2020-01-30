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Haber Giriş: 30.01.2020 - 14:24,Son Güncelleme:/

100'üncü doğum yılında Federico Fellini anısına

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100'üncü doğum yılında Federico Fellini anısına

"Sinemanın büyücüsü" olarak bilinen usta yönetmen Federico Fellini, 100'üncü doğum yılında çok özel bir kitapla anılıyor.

1993 yılında hayata veda eden Fellini'nin  1960 ile 1990 arasında kaleme aldığı notları ve çizimlerinden oluşan Fellini: The Book of Dreams (Fellini: Düşler Kitabı) elden geçirilmiş yeni baskısıyla bir kez daha okurla buluşuyor.

100üncü doğum yılında Federico Fellini anısına

Kitabın bu yeni baskısında Felice Laudadio, Gian Luca Farinelli Sergio Toffetti editör olarak görev aldı. Kitap, Fellini'nin 1960'lardan öldüğü 1990'lara kadar kaleme aldığı notlarını ve çizimlerini içeriyor. Kitabın bu yeni baskısı, Ocak 1920'de dünyaya gelen Fellini'nin 100'üncü doğum gününe denk getirilerek okura sunuluyor. Kitabın tanıtımı için İtalya'nın Milano kentinde bir toplantı düzenlendi.

100üncü doğum yılında Federico Fellini anısına

 

 

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