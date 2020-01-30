100'üncü doğum yılında Federico Fellini anısına

1993 yılında hayata veda eden Fellini'nin 1960 ile 1990 arasında kaleme aldığı notları ve çizimlerinden oluşan Fellini: The Book of Dreams (Fellini: Düşler Kitabı) elden geçirilmiş yeni baskısıyla bir kez daha okurla buluşuyor.

Kitabın bu yeni baskısında Felice Laudadio, Gian Luca Farinelli Sergio Toffetti editör olarak görev aldı. Kitap, Fellini'nin 1960'lardan öldüğü 1990'lara kadar kaleme aldığı notlarını ve çizimlerini içeriyor. Kitabın bu yeni baskısı, Ocak 1920'de dünyaya gelen Fellini'nin 100'üncü doğum gününe denk getirilerek okura sunuluyor. Kitabın tanıtımı için İtalya'nın Milano kentinde bir toplantı düzenlendi.