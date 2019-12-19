10. yıla yeni mağaza
Mücevher markası Kısmet by Milka, kuruluşunun 10’uncu yılında en büyük mağazasını Zorlu Center’da açtı.
Önceki gün düzenlenen açılış davetine, markanın kurucusu Milka Karaağaçlı ile Kısmet by Milka’nın sanat danışmanlığını üstlenen Zeyziart London’ın sahibi Zeynep Köseoğlu ev sahipliği yaptı. Mimari operasyonunu Mustafa Toner’in üstlendiği mağazanın açılış davetinde Viyana’da yaşayan sanatçı Ozan Türkkan’ın Kısmet by Milka’ya özel tasarladığı eseri “Fractal Body” de sergilendi. Davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.
Hacı Sabancı - Nazlı Kayı
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