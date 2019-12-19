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19.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

10. yıla yeni mağaza

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10. yıla yeni mağaza

Mücevher markası Kısmet by Milka, kuruluşunun 10’uncu yılında en büyük mağazasını Zorlu Center’da açtı.

Önceki gün düzenlenen açılış davetine, markanın kurucusu Milka Karaağaçlı ile Kısmet by Milka’nın sanat danışmanlığını üstlenen Zeyziart London’ın sahibi Zeynep Köseoğlu ev sahipliği yaptı.

10. yıla yeni mağaza

Milka Karaağaçlı  - Zeynep Köseoğlu - Ozan Türkkan

Mimari operasyonunu Mustafa Toner’in üstlendiği mağazanın açılış davetinde Viyana’da yaşayan sanatçı Ozan Türkkan’ın Kısmet by Milka’ya özel tasarladığı eseri “Fractal Body” de sergilendi.

10. yıla yeni mağaza

Davet, DJ’ler Miroslava Djordjevic ve Maja Pejcic’in performansıyla renklendi.

Davete iş, sanat ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

10. yıla yeni mağaza

Hacı Sabancı - Nazlı Kayı

 

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