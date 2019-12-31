10 saniye tiyatro oyunu sahnede

Erdi Işık’ın yazdığı, Tiyatro Yan Etki’nin sahneye koyduğu “10 Saniye”nin prömiyeri önceki akşam Toy İstanbul’da yapıldı. Oyunu izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.



Algı Eke ve Nergis Öztürk, sahne sonrası oyunu anlattı: “Bu oyun için çok çalıştık. Bugün ilk kez seyirci karşısındaydık. Çok heyecanlandık ama başarıyla tamamladık. Oyunu seyreden meslektaşlarımız da çok beğendiklerini söyledi, çok mutlu olduk. Oyunumuzu bu kış farklı yerlerde sahneleyeceğiz.”



“10 Saniye”, işlediği suç yüzünden ülkenin en prestijli okulundan kovulan çocuğunu okula geri aldırmaya çalışan Zeynep ile rehber öğretmen Elif arasında yaşananları konu alıyor.



Cansel Elçin, sevgilisini öpmeye doyamadı.



Kaan Urgancıoğlu, oyunu izlemeye nişanlısı Zeynep Oymak’la geldi.



Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi



