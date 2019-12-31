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Haber Giriş: 31.12.2019 - 10:48,Son Güncelleme:/

10 saniye tiyatro oyunu sahnede

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
10 saniye tiyatro oyunu sahnede

Algı Eke ve Nergis Öztürk’ün rol aldığı “10 Saniye” adlı tiyatro oyuncu önceki akşam Toy İstanbul’da perde açtı.

Erdi Işık’ın yazdığı, Tiyatro Yan Etki’nin sahneye koyduğu “10 Saniye”nin prömiyeri önceki akşam Toy İstanbul’da yapıldı. Oyunu izlemeye gelenler arasında ünlü isimler de vardı.

10 saniye tiyatro oyunu sahnede

Algı Eke ve Nergis Öztürk, sahne sonrası oyunu anlattı: “Bu oyun için çok çalıştık. Bugün ilk kez seyirci karşısındaydık. Çok heyecanlandık ama başarıyla tamamladık. Oyunu seyreden meslektaşlarımız da çok beğendiklerini söyledi, çok mutlu olduk. Oyunumuzu bu kış farklı yerlerde sahneleyeceğiz.”

10 Saniye”, işlediği suç yüzünden ülkenin en prestijli okulundan kovulan çocuğunu okula geri aldırmaya çalışan Zeynep ile rehber öğretmen Elif arasında yaşananları konu alıyor.
10 saniye tiyatro oyunu sahnede

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10 saniye tiyatro oyunu sahnede

Kaan Urgancıoğlu, oyunu izlemeye nişanlısı Zeynep Oymak’la geldi.
10 saniye tiyatro oyunu sahnede

Nilperi Şahinkaya - Emre Yusufi 

 
   

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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