10. kez Türkiye Şampiyonu oldu
Milli sörfçümüz Çağla Kubat, hafta sonunda İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleşen 2018 Türkiye Windsurf Şampiyonasında 10.kez Türkiye Şampiyonu oldu!
"Çağla Kubat Alaçatı Windsurf Okulu"nun sporcuları ise; 6 kategoride şampiyonluk aldılar. Başarılı sörfçü Çağla Kubat; "Kendi sonucumdan çok 11-18 yaş grubu sporcularımın başarısı ile gururlandım şimdi sporcularımızı ülkemizi dünya denizlerinde temsil etmeye hazırlamaya devam edeceğiz. Spor ile çocuklarımızın hayatına kalite katmak ve Türkiye'yi yıllardır süren temsilimde başka bir boyutu yaşamaktan çok mutlu" olduğunu belirtti.
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