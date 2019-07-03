10. İstanbul Opera Festivali başladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri10. İstanbul Opera Festivali başladı
GeriKeyif 10. İstanbul Opera Festivali başladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
aa-kultur-sanat
03.07.2019 - 17:11, Son Güncelleme:

10. İstanbul Opera Festivali başladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
10. İstanbul Opera Festivali başladı

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nün, İstanbul’un 2010 Dünya Kültür Başkenti seçilmesi çerçevesinde projelendirdiği Uluslararası İstanbul Opera Festivali başladı.

Bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalin açılışı "Turandot" operasıyla yapıldı. Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşan eseri, ünlü İtalyan Rejisör, Vincenzo Grisostomi Travaglini sahneye koydu.

Temsilde başrollerden "Calaf" karakterini Koreli solist sanatçı James Lee seslendirirken "Turandot" rolünü ise ünlü Koreli solist sanatçı Lilla Lee izleyiciyle buluşturdu.

Eser, ünlü tenor aryası "Nessun Dorma"nın da içinde olduğu sevilen birçok arya, hareketli müzikal yapı, muhteşem dekor ve kostümler eşliğinde Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konuluyor.

Giacomo Puccini'nin en acımasız kadın karakteri, Pekin'de yaşayan Çin prensesi Turandot'un Moğol Prensi Calaf ile tanışması ve masalsı aşklarının anlatıldığı eserin konusu şöyle: "Turandot, evlilik için gelen prens taliplerine, o ana dek bilenin hiç çıkmadığı üç soru sormakta, soruyu bilemeyen talipliler ise teker teker idam edilmektedir. Saray yetkilileri ile Turandot'un babası İmparator bu gidişe bir son vermek istemektedir. Ancak Calaf aşık olmuş ve aşkının peşinden ölümüne gitmeye karar vermiştir."

10. Uluslararası İstanbul Opera Festivali, festivale ilk kez konuk olan Bolşoy Tiyatrosu Solistlerinin Seslendireceği Gala Konser ile 14 Temmuz'da sona erecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Çocuklarımı alırken bana biber gazı sıktılar!
Basiretim bağlandı,önlem alamadım!
'Çocuğumla babamın filmlerini izleyeceğim'
Hızla kilo veriyordu... Nedeni belli oldu!