1 Songül 7 kadın
Songül Öden, “Lâl Hayal” adlı tek kişilik oyunla tiyatroya dönüyor. Öden’in 7 ayrı karakteri canlandıracağı oyunun prömiyeri 8 Nisan’da yapılacak.
Nisanda perde açacak
Proje tasarımı Songül Öden’e ait olan “Lâl Hayal” oyunu için geri sayım başladı. Yapımcılığını yine Songül Öden ile Tuba Ünsal’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aysel Yıldırım ve Ezel Akay’ın yaptığı, senaryosu Sevilay Saral’a ait “Lâl Hayal”
8 Nisan’da perde açacak.
Zorlu bir performans
Müzikleri Kardeş Türküler’in perküsyon sanatçısı Diler Özer’e ait tek perdelik oyun süresince, Öden’e sahnede perküsyon sanatçısı Gökçe Gürçay eşlik edecek. Oyuncu, “Lâl Hayal”de Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Yeşim, Firuze ve Mercan adlarında
7 farklı karaktere hayat verecek.
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