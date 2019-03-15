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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

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1 Songül 7 kadın

Songül Öden, “Lâl Hayal” adlı tek kişilik oyunla tiyatroya dönüyor. Öden’in 7 ayrı karakteri canlandıracağı oyunun prömiyeri 8 Nisan’da yapılacak.

Nisanda perde açacak

Proje tasarımı Songül Öden’e ait olan “Lâl Hayal” oyunu için geri sayım başladı. Yapımcılığını yine Songül Öden ile Tuba Ünsal’ın üstlendiği, yönetmenliğini Aysel Yıldırım ve Ezel Akay’ın yaptığı, senaryosu Sevilay Saral’a ait “Lâl Hayal”
8 Nisan’da perde açacak.

Zorlu bir performans

Müzikleri Kardeş Türküler’in perküsyon sanatçısı Diler Özer’e ait tek perdelik oyun süresince, Öden’e sahnede perküsyon sanatçısı Gökçe Gürçay eşlik edecek. Oyuncu, “Lâl Hayal”de Elmas, Zümrüt, Safire, İnci, Yeşim, Firuze ve Mercan adlarında
7 farklı karaktere hayat verecek.

1 Songül 7 kadın

 

 

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