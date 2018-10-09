1.Çolpan İlhan Sakm Mezuniyet Oyunları ödül töreni gerçekleşti
Sadri Alışık Kültür Merkezi’nin kurucusu Çolpan İlhan anısına, bu yıl ilk kez "1. Çolpan İlhan SAKM Mezuniyet Oyunları Ödül Töreni" gerçekleşti.
Sahne Çolpan İlhan ekibi organizasyonluğunda hazırlanan "1. Çolpan İlhan SAKM Mezuniyet Oyunları Ödül Töreni" nin Seçici Kurulu, sadece SAKM Akademi mezunu oyuncularından oluştu.
“Çukur” dizisinin oyuncularından ve SAKM eğitmenlerinden Ebru Üstüntaş, Yunus Emre Yıldırım’a “En İyi Erkek Oyuncu”ödülünü verdi. Ebru Üstüntaş, “Bizim için çok anlamlı olan bu ödül töreninde, yetenekli oyuncu arkadaşlarımla bir arada olmak ve onların başarılarını kutlamak benim için çok heyecan verici oldu. Ödül alan almayan herkesi tebrik ediyorum” dedi.
01 Eylül 2017 - 15 Eylül 2018 arası oynanan Atölye mezuniyet oyunlarını kapsayan tören de,“En İyi Kadın Oyuncu” Sude Nur Yazıcı, “En İyi Erkek Oyuncu” Yunus Emre Yıldırım, “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” Şevin Parlak, “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’nü Umut Eryüksel aldı. “En İyi Ekip Ödülü” 'Orkestra' ya verilirken, Jüri özel ödülüne de Servan Osmanoğlu layık görüldü.
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