Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19. bölümde neler oldu?
Yeni sezonu ile ekranlara geri dönen Kardeş Çocukları 19. bölümü ile salı akşamı sevenleriyle buluştu. Kardeş Çocukları'nın yayınlanan yeni bölümüne, Ümran'ın yalıda kalmasını hazmedemeyen Umay'ın ablasına karşı savaş açması damga vurdu. Son bölümün ardından, dizinin haftaya yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanı merak konusu oldu. Peki, Kardeş Çocukları yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19. bölümde neler oldu?
Mehmet Aslantuğ ve Ayça Bingöl'ün başrollerini paylaştığı Kardeş Çocukları, 24 Eylül Salı akşamı Star TV ekranlarında yayınlandı. Dizinin bu haftaki bölümünde, giderek artar gerilim sonrası yeni bölümde neler olacağını merak edilmeye başlandı. Peki, Kardeş Çocukları 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, dizinin yeni bölüm fragmanına dair bilgiler.
Kardeş Çocukları'nın yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
KARDEŞ ÇOCUKLARI 19. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Annesini, Saner Yalı’sında bulmasıyla yıkılan Hayat’ın isyanı Ümran için yıkıcı olur ama Ümran bütün fedakarlığıyla hedefine kilitlenmiştir. Hayat ise annesine olan büyük kırgınlığıyla teyzesine sığınır. Ümran’ın yalıda kalmasını hazmedemeyen Umay, var gücüyle ablasına savaş açar. Aynı çatı altında olmak Ümran ve Yıldırım’ın küllenmek bilmeyen duygularını su yüzüne çıkarırken; Ümran, hem Umay’ın hem de Lebriz’in hedefindedir.
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