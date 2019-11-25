Kadın'ın 73. bölümünde Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? İşte Kadın'ın yeni bölüm fragmanları
Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Özge Özpirinçci'nin başrolünde yer aldığı Kadın, salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Kadın'ın bu haftaki bölümünde Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif’in başı belaya girecek. Peki, Kadın'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Kadın'ın 73. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.
FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 26 Kasım Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Kadın'ın bu haftaki yeni bölümüne ipuçlarını içerdiği fragmanına birbirinden ilginç anlar damga vurdu. İşte, Kadın'ın yeni bölüm fragmanları.
KADIN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?
Bahar, Ceyda ve Berşan’ın hastaneden paket yerine babasını getirmesiyle Cem deliye dönmüştür. Büyük bir panik içinde ihtiyacı olan paketi bulmaya çalışan Cem’in ise önünde bir engel vardır.
Arif’in Bahar’dan uzak durması için Berşan’ı uyarması onu sinirlendirir. Hala Arif’in Bahar’ı düşünmesi onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü o, Bahar kadar hiçbir zaman kendini değerli hissetmemiştir.
Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif’in başı belaya girecektir. Şirin’in bu planı yüzünden Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar’ın arasındaki buzları mı eritecek?
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