Kadın'ın 73. bölümünde Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? İşte Kadın'ın yeni bölüm fragmanları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek HaberleriKadın'ın 73. bölümünde Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? İşte Kadın'ın yeni bölüm fragmanları
GeriKelebek Kadın'ın 73. bölümünde Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? İşte Kadın'ın yeni bölüm fragmanları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Kelebek
25.11.2019 - 19:45, Son Güncelleme:

Kadın'ın 73. bölümünde Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? İşte Kadın'ın yeni bölüm fragmanları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kadın'ın 73. bölümünde Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? İşte Kadın'ın yeni bölüm fragmanları

Nadim Güç'ün yönetmen koltuğunda oturduğu, Özge Özpirinçci'nin başrolünde yer aldığı Kadın, salı akşamı yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Kadın'ın bu haftaki bölümünde Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif’in başı belaya girecek. Peki, Kadın'ın yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Kadın'ın 73. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti.

FOX TV ekranlarında yayınlanan Kadın, 26 Kasım Salı akşamı sevenlerinin karşısına çıkacak. Kadın'ın bu haftaki yeni bölümüne ipuçlarını içerdiği fragmanına birbirinden ilginç anlar damga vurdu. İşte, Kadın'ın yeni bölüm fragmanları.

KADIN'IN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Bahar, Ceyda ve Berşan’ın hastaneden paket yerine babasını getirmesiyle Cem deliye dönmüştür. Büyük bir panik içinde ihtiyacı olan paketi bulmaya çalışan Cem’in ise önünde bir engel vardır.

Arif’in Bahar’dan uzak durması için Berşan’ı uyarması onu sinirlendirir. Hala Arif’in Bahar’ı düşünmesi onu büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. Çünkü o, Bahar kadar hiçbir zaman kendini değerli hissetmemiştir.

Şirin, Arif’e daha yakın olmak istediği için bir plan yapar. Bu plan sonucunda ise Arif’in başı belaya girecektir. Şirin’in bu planı yüzünden Arif’in hayatı tehlikeye mi girecek? Yoksa bu plan Arif ve Bahar’ın arasındaki buzları mı eritecek?

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle