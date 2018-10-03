Kadın yeni bölüm fragmanı yayınlandı... Sarp karşılarına mı çıkacak?
Kadın dizisi dün akşam yayınlanan 33. bölümüyle yeni sezonun açılışını yaptı. Duygusal sahnelerin yaşandığı Kadın son bölüm finaline ‘Sarp sizi görmeye geldi.’ Sözleri damga vurdu. Şaşırtıcı son bölüm ardından yeni bölümden ilk görüntüler de paylaşıldı. İşte, Kadın yeni bölüm fragmanı ve son gelişmelerin kısa bir özeti.
Başrollerini Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı Fox Tv dizisi Kadın’ın yeni sezonu, 2 Ekim Salı akşamı izleyicilerle buluştu. Yeni sezonun ilk bölümünde babasını gördüğünü sanan Doruk’un heyecanı kısa sürdü, Bahar ve çocukların hüzünlü anları ekran karşısındakilere de duygusal anlar yaşattı. Son bölüm finalinde ise Sarp'ın hastaneye ziyarete geldiği ortaya çıktı Soru işaretlerine yanıt arayan izleyiciler Kadın yeni bölüm fragmanıyla bambaşka ipuçları edindi.
Babasının diğer eşinden ilik almayı bekleyen Bahar, aldığı haberle bir kez daha yıkılıyor. Kendisine uyan tek iliğin Şirin’de olduğunu öğrenen Bahar, ne yapacak? Sarp, Bahar ve çocuklarının karşısına çıkacak mı? İşte, Kadın yeni bölüm görüntüleri...
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