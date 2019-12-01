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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zehirsiz Sofralar Kampanyası

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Zehirsiz Sofralar Kampanyası

95 kurum ve oluşum bir araya gelerek tarımda kullanılan ve insan sağlığına zararlı 13 ilaca karşı kampanya başlattı.

‘Doğaya ve insana zarar veren tarım zehirleri yasaklansın’ isteğiyle bir araya gelen 95 kurum ve inisiyatif ‘Zehirsiz Sofralar’ kampanyası başlattı. Kampanyayla birlikte Türkiye genelinde sahaya inecek olan sivil toplum kuruluşları pestisitlerin yasaklanması için 1 milyon imza toplayarak bakanlığa iletecek.
Zehirsiz Sofralar sivil toplum ağının Tarım Bakanlığı’ndan üç talebi bulunuyor.
Bunlardan ilki; Dünya Sağlık Örgütü tarafından ‘son derece tehlikeli’, ‘yüksek seviyede tehlikeli’ ve ‘muhtemel kanserojen’ olarak belirlenen ve tarımda kullanılan 13 etken maddenin (Difenacoum, ethoprophos, cyfluthrin, beta-cyfluthrin, zeta-cypermethrin, fenamiphos, formetanate X formetanate hydrochloride, methiocarb, methomyl, tefluthrin, zinc phosphide, glyphosate, malathion) yasaklanması.
İkincisiyse; pestisitlerin tamamının 2030’a kadar yasaklanıp doğa dostu, zehirsiz tekniklerle tarımsal üretim yapılması için gerekli adımların atılması. Doğa dostu tarım yöntemlerinin ve bu yöntemlerle tarım yapan küçük üreticilerin desteklenip zehirsiz yöntemler kullanmaya teşvik edilmesi. Tarım ve gıda ürünlerinde kullanılan pestisitlerle ilgili denetimlerin artırılması da bu talepler arasında.
İlaç değil zehir
Pestisit; tarımsal arazide yetiştirilen ürün dışında kalan çeşitli etkenlere karşı kullanılan zehirli kimyasallar için verilen bir isim. Zehirli Sofralar bu kimyasallara verilen ‘ilaç’ ismine de itiraz ediyor ve ilacın insanları iyileştirmeye yönelik madde olduğunun altını çizerek pestisitlerin doğaya ve insana zarar verdiğini söylüyor. Bu kimyasallar insanlarda obezite, kısırlık, kanser gibi ciddi hastalıklara sebep oluyor, çocuklarda nörolojik bozukluklara yol açabiliyor.

Zehirsiz Sofralar Kampanyası



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