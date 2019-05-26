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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
Mehmet İREN / miren@hurriyet.com.tr
26.05.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Yerine sevebilir miyiz?

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Yerine sevebilir miyiz?

‘Game of Thrones’ sekiz yıl boyunca her yayın gününde 150 milyondan fazla evde anında izlendi, sosyal medyanın o günkü gündemini hallaç pamuğu gibi attı. Dolayısıyla giderken arkasında bir boşluk bıraktı. Gelin o boşluk nasıl doldurulacak ve ‘Game of Thrones sonrası’ dönemde neler olacak şöyle bir bakalım.

Amca bunlar yazamadı, sen bir el atsan?

George R. R. Martin’in ‘Buz ve Ateşin Şarkısı’ serisine eklediği son kitap ‘Ejderhaların Dansı’ 2011’de yayımlandı ve kaldığımız noktada ‘Daenerys Targaryen’ hâlâ Essos’ta ejderhalarını nasıl kontrol edeceğini keşfetmeye çalışıyor. Yazarın seri için uygun gördüğü finale ulaşmamıza daha iki kitap var. O kadar zamanı olmayan dizi, hikâye olarak kitaplardan ayrılıp kendi yoluna gittiği noktadan itibaren izleyicilerinin hatırı sayılır bir kısmının canını sıktı. Yedi ve sekizinci, özellikle de sekizinci sezonun aldığı tepkiler pek pozitif değil. Böyle olunca gözler serinin gerçek mimarı Martin’e döndü. Daha iyi bir final beklentisi yeni kitabın çıkışı için spesifik bir tarih vermekten ısrarla kaçınan yazarın üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

O da blog’undan halka seslendi. Final hakkında şunları dedi: “Diziyle aynı son mu olacak? Farklı bir son mu? Evet. Ve hayır. Ve evet. Ve hayır. Ve evet. Unutmayın ki David ve Dan’den oldukça farklı bir medya kullanıyorum. Onların final sezonu için altı saati vardı. Benim ise 3 bin sayfam var ki eğer gerekirse daha fazla sayfa ve bölüm de ekleyebilirim.”

Kendisinin de katılacağı World Science Fiction Convention’a dek altıncı kitabı bitiremezse Yeni Zelanda’da kitabı bitirene kadar ‘tutuklu hayat’ yaşamayı kabul ettiğini de söyledi. İlgili tarihin 29 Temmuz-2 Ağustos 2020 olduğu göz önüne alınırsa Martin’in sekiz yıldır bitiremediği ‘The Winds of Winter’ın (‘Kış Rüzgârları’) yaklaşık bir yıl sonra raflarda olacağını varsayabiliriz.

Serinin finali olan ‘A Dream of Spring’ (‘Bir Bahar Rüyası’) hakkında bazı haklı endişeler var. Eğer Martin yedinci kitabı da bu hızla yazarsa yayın tarihi 2020’lerin sonuna doğru sarkar. Bu da hepimizin oturup 70 yaşındaki yazarın sağlığına bir zeval gelmemesi için sürekli olarak dua etmemizi gerektirebilir.

Yerine sevebilir miyiz

Biz dönmeyiz Westeros’tan

"İlle de ‘Game of Thrones’ olsun" diyenler için hiçbir şey bitmiş değil. HBO izlediğimiz olayların binlerce yıl öncesinde, ‘Kahramanlar Çağı’nda geçen ‘spin off’un çekimlerine başladı bile. 2021 gibi yayına girmesi planlanıyor. ‘Bloodmoon’ (‘Kanlı Ay’) ismini taşıması beklenen yeni dizide ‘Westeros’ tarihinin efsanevi figürleri olarak isimlerini duyduğumuz ‘Bran The Builder’ (‘Kurucu Bran’) ve ‘Lan The Clever’ (‘Akıllı Lan’) gibi karakterle tanışmamız da çok muhtemel.

Seride yer alması kesinleşen en ünlü oyuncu Naomi Watts. Ancak canlandıracağı karakter konusunda karizmatik ve gizemli olacağı dışında bir bilgi yok ki bu da pek bir bilgi sayılmaz. Sonuçta hem o ortamlarda karizmatik olmayan kişi sayısı oldukça düşük. Miranda Richardson (‘Harry Potter’dan ‘Rita Skeeter’), Jamie Campbell Bower (‘Fantastik Canavarlar’), Georgie Henley (‘Narnia Günlükleri’) ve Marquis Rodriguez (‘Luke Cage’) kesinleşen diğer oyuncular.

İşin başında bu sefer George R. R. Martin ve ‘X-Men’, ‘Stardust’, ‘Kingsman’ gibi yapımların yazarı olarak tanıdığımız Jane Goldman olacak.

Bu arada Martin beş devam dizisinin daha olacağını söylemişti. Bunların neler olabileceğine veya gerçekten olup olmayacaklarına dair spekülasyonlar sürüyor.  Elbette hem HBO’nun hem de bizim unutmamamız gereken bir şey var ki o da spin off’lar her zaman aslını yaşatmıyor. Ama umudumuzu canlı tutmakta bir sakınca yok. Sonuçta ‘Tyrion Lannister’ başkanın da belirttiği üzere bizi güçlü bir hikâyeden daha hızlı birleştiren bir şey yok. Ayrıca final sezonu gösterdi ki güçlü olmayan hikâyelerde de gayet hızlı birleşebiliyoruz yeri geldiğinde.

Biz şimdi ne izleyeceğiz?

Watchmen

‘Lost’un yaratıcısı Damon Lindelof’un elinde bu kez gelmiş geçmiş en iyi grafik romanlar arasında gösterilen ‘Watchmen’ var. Beyazperdeye de aktarılmıştı. Bu yıl sonbaharda yayına girecek dizinin ilk fragmanı da yayımlandı.

His Darkest Materials

Philip Pullman’ın ödüllü kitap serisinden (‘The Golden Compass’ olarak bir uyarlamasını sinemada izlemiştik) uyarlanan ‘His Darkest Materials’ bir BBC ortak yapımı ve Britanya tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı yapımları arasında gösteriliyor.

Westworld 3’üncü sezon

HBO’nun çılgınca para harcadığı ‘Westworld’ün yeni sezonunu epeydir bekliyoruz. Dizinin ilk iki sezonunu çıraklık dönemi olarak değerlendirirsek şimdi hikâyenin ustalık dönemine doğru yol aldığını umabiliriz. Ancak bekleyişimiz 2020’ye kadar sürecek.

Contraband

J. J. Abrams, ismi geçtikçe, “Ya sen nerelerdesin” dedirten bir kişi. Şimdi ekranlara ‘Contraband’la dönmenin hazırlığında. Hikâyenin Abrams’ın favori temalarından olan baskıcı bir güce karşı mücadele ekseninde döneceği açıklandı. Henüz yayın tarihi belli değil.

The Nevers

Dönüşü muhteşem olması beklenen bir başka fantezi prensi Joss Whedon. ‘Buffy the Vampire Slayer’ ve The Avengersın mimarı. ‘The Nevers’, Viktorya Dönemi’nde yaşayan bir grup kadının sıradışı yeteneklerini kullanarak düşmanla mücadele etmesini konu alıyor.

Yerine sevebilir miyiz

Yeni durakları ‘Star Wars’

Dizinin senaristleri David Benioff ve D. B. Weiss’ın sıradaki işleri ‘Star Wars’. Hatta bu uğurda HBO’nun diziyi iki sezon daha uzatma talebini reddettikleri ve hikâyeyi apar topar finale götürmeyi tercih ettikleri iddia ediliyor. Bir ‘Star Wars’ dizisi yazacakları düşünülüyordu ama güzel şeylerin katili Disney, çekilecek olanın ‘Skywalker ailesinden bağımsız’, yeni bir ‘Star Wars’ üçlemesi olduğunu açıkladı. 2022, 2024 ve 2026’da vizyona girecek bu filmlerin senaryoları da David Benioff ve D. B. Weiss’a emanet edildi. Hayırlısı...

 

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