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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
01.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Yemekteyiz’in restoran hali

Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
‘Yemekteyiz’in restoran hali

‘Geçici restoran yemekleri’ diye özetleyebileceğimiz ‘Pop-up Dinner’, bir ya da birkaç şefin bir araya gelerek geçici bir mönüyü bir kerelik sunmasına deniliyor. Ülkemizde de yeni yeni düzenlenmeye başlayan bu etkinliklerin bir özelliği de birbirini hiç tanımayan insanların aynı masada sosyalleşmesi.

Yerel ürünlerle taçlanan mönüler
OXALIS

‘Yemekteyiz’in restoran hali

Oxalis bir restoran değil. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye’nin her yerinde gerçekleştirebildiği etkinlikleriyle birbirini tanımayanları aynı sofrada buluşturan bir pop-up dinner etkinliği. Her etkinlikte özel bir konsept ve mevsimine uygun ürünlerle yedi farklı tabaktan oluşan mönüler hazırlıyorlar. Yemek akışı, o günün hikâyesine göre Şef Ekin Doğrusöz tarafından belirleniyor. Doğrusöz, Michelin yıldızlı restoranlarda, Fransız mutfağı içinde yetişmiş bir şef. Katılımcılar hazırladıkları yemeklerin tadını çıkarırken muhabbet etme fırsatı da buluyor. Oxalis ekibi yerel ve iyi tarıma saygılı olma ilkesini güdüyor. Bilhassa Güney Marmara ve Kaz Dağları gibi bölgelerdeki yerel çiftliklerin ürünlerini kullanıyorlar. Etkinlikleri ağırlıklı olarak Beyoğlu’ndaki Cezayir Restaurant ve Bistrot Français gibi mekânlarda gerçekleştiriyorlar. En yakın etkinlik 19 Aralık’ta. Kişi başı 280 lira. Instagram: @oxalistanbul; Facebook: oxalis
Canciğer sofralar
HEM-DEM SOFRA
‘Yemekteyiz’in restoran hali

“Bu yemekler yurtdışında çok popüler. Biz de Hem-dem Sofra’yı pop-up dinner’ın Türklerin sofra kültürüyle uyum sağlayacağını düşünerek kurduk ve haklı çıktık” diyorlar. ‘Hem-dem’ Farsçada ‘canciğer arkadaş, dost’ anlamına geliyor. Bu ismi seçmelerinin nedeni lezzet peşinde koşan kâşiflerin gastronomi merakının yanı sıra düzenledikleri gecelerde insanların sofra etrafında uzun sohbetler etmelerini istemeleri. Diğer pop-up dinner gecelerinde olduğu gibi, Şef Doğan Şafak Yavuz misafirlere yemeklerin hikâyesinden bahsediyor. Genellikle Kalamış’taki Nane Restaurant’ta etkinlik düzenliyorlar. Konsepte bağlı olarak mönü ve mekânlar sürekli değişiyor. 10-15 kişinin katıldığı etkinliklerde yemekler farklı kokteyllerle eşleştiriliyor. Gelecek planları arasında müzede bir akşam yemeği ve anneleri buluşturan bir kahvaltı deneyimi var. En yakın etkinlikleri ‘Erken yeni yıl yemeği’ konseptiyle 10-17 ve 20 Aralık’ta yine Nane Restaurant’ta. Bir kokteyl dahil fiyatı 270 lira. (0530) 414 24 26 Instagram: @hemdemsofra
Arada hicaz, arada caz yemekler
ZAAF
‘Yemekteyiz’in restoran hali

Zaaf, 2017’nin sonlarında yolları Mutfak Sanatları Akademisi’nde kesişen Aybike Memiş ve Aras Çetin tarafından kuruldu. A’dan Z’ye her şeyle kendileri ilgileniyorlar. Kendi mekânlarında maksimum 15 kişi ağırlama kapasitesine sahipler. Dışarıda yaptıkları organizasyonlarda bu sayı 50 kişiye kadar çıkabiliyor. Kurdukları sofralardaki yemekleri “Arada hicaz, arada caz yemekler” olarak adlandırıyorlar. Bu mottonun altında yatan felsefe; aldıkları eğitim ve sahip çıkmaya çalıştıkları yerel değerler. Bütün yemekler ortaya, birlikte paylaşılabilecek şekilde geliyor ve hikâyesi anlatılıyor. ‘Pop-up dinner’ gecelerinde birbirini tanımayan insanların ortak noktasının lezzet deneyimi olduğunu söylüyorlar: “Birbirine yemek servis eden ‘muhakkak şunun tadına bakmalısın’ diyen insanlar birden tıpkı bir aile sofrasının etrafında buluşmuş oluyor. Kurulan ortak iletişim gecenin ilerleyen saatlerinde bir dostluğa dönüşüyor.”
(0532) 173 28 48 Instagram: @zaaf
Bunlar da var...

İngilizce bilmek gerekiyor
* POP-UP DINNERS İSTANBUL
Singapurlu Kay altı yıldır, Cihangir’deki kendi evinde pop-up dinner etkinlikleri düzenliyor. Amacı, yemeğin insanları bir masanın etrafına getirdiği, yeniliklere merhaba dediği bir ortam yaratmak. İstanbul’da yaşayan expat’ların ilgi gösterdiği gecelerden birine katılmak için belli seviyede İngilizce bilmek önemli bir ayrıntı. Her etkinliğin Etiyopya gecesi, Hint yemekleri gecesi veya Çin yeni yılı gibi farklı bir konsepti var. Kay’in evine konuk olmak isterseniz kendi alkollü ya da alkolsüz içeceğinizi yanınızda götürebiliyorsunuz. En yakın etkinlik, yılbaşı konseptiyle 14 Aralık’ta. Kişi başı 170 lira. Facebook: İstanbul Pop-up Dinners

Apartmanın içinde
* SALON CUMA
İstanbul’un hareketli Çukurcuma bölgesinde tarihi bir apartmanın birinci katında bulunan Salon Cuma, ağırlıklı olarak özel davetlere hizmet veriyor ama perşembe ve cuma günleri ‘public day’ konseptliye, dışardan ziyarete açık. Bu akşamlarda birbirini tanımayan insanlar alakart mönüyle aynı sofra etrafında toplanarak bir gastronomi deneyimi yaşıyor. Etkinliğe katılmanın ücreti mönüye göre değişiyor; ortalama 250-300 lira. (0212) 293 20 62 Instagram: @saloncuma

Bu da yazlık versiyonu
* TEKMASA ALAÇATI
Alaçatı’da yaz sezonunda ve kışın havanın müsait olduğu yılbaşı gibi özel zamanlarda hizmet veren TekMasa’da 25 kişilik büyük bir masa var. Rezervasyon tek grup adına yapılıyor. Ama sayı bu kadar çok olunca, onun arkadaşı bunun misafiri derken yemek yine birbirini tanımayan insanların tek masada yan yana düşebildiği bin pop-up dinner etkinliğine dönüşüyor.
(0530) 371 09 43 Instagram: @tekmasaalacati

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Gizem Coşkunarda
Gizem Coşkunarda
gcoskunarda@hurriyet.com.tr
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