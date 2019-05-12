Yedi soruda ‘omuz skandalı’

Arena Aquamasters Yüzme Şampiyonası’nın bu yıl 10.’su düzenlendi. Marmaris’teki yarışların ikinci günü olan 5 Mayıs’ta 1500 metre yarışları vardı. İlk günün aksine ikinci gün hava yağışlı ve kapalıydı. Lodos hızını artırmış, saatte 25 kilometre hızla esmeye başlamıştı. Öğleden sonrası için tahminler şartların daha da kötü olacağını gösteriyordu.

1- Neden birlikte yüzdüler?

1500 metre yarışının sonunda tecrübeli yüzücü Tolga Öcal’ın, 13 yaşındaki Seyfi Diker’i düşürmesiyle ilgili akla gelen ilk soru, ‘bu iki kategorinin bir arada ne işi olduğu’ idi. Normalde 5 dakika arayla çıkmaları gerekiyordu. Ancak kötü hava koşulları yüzünden 11-13 yaş grubundan 75 yüzücü, büyüklerin yarışına eklendi. Böylece 278 sporcu aynı anda start aldı.

Bitişte sudan çıkan sporcuların, ayaklarındaki çipi 2-3 metre ötedeki kırmızı halıya okutmaları gerekiyordu. Sudan ilk çıkan 13 yaşındaki Seyfi Diker oldu. Ancak arkasından gelen Üsküdar Su Sporları yüzücüsü Tolga Öcal tarafından düşürüldü. İkisi yerden kalkana kadar Ukraynalı Irina Bolshakova birinci oldu. Öcal, Diker’i düşürdükten sonra arkasına dönüp bakmadı. Genç yüzücü hıçkırıklara boğulduğunda bile kulak vermedi.

2 -Birlikte mi değerlendirileceklerdi?

Yarışlarda çok sayıda kategori var. Kadın-erkek ayrımının dışında, yaşlara göre de kategoriler belirleniyor. Bir de ‘genel klasman’ var. Aslında açık su yarışlarına 25 yaş ve üstü yüzücüler katılıyor. Ancak son yıllarda genç sporcuları havuzun dışına çıkarmak, uzun mesafelerde motivasyonlarını artırmak için küçük yaş sporcular da bu müsabakalara dahil ediliyor. Bununla birlikte 25 yaş altı ‘genel klasman’a dahil edilmiyor. Yani Seyfi ile Tolga birlikte değerlendirilmeyecekti.

3-13 yaşındaki yüzücü 40 yaşındakini geçebilir mi?

Eski bir yüzücü olarak 14 yaşında yaptığım dereceyi bir daha hiç yüzemediğimi peşinen söyleyerek başlayayım. O yaştaki çocuklar üstün performans gösterebiliyorlar. Seyfi bir hafta sonra milli takım kampına gidecek.

4- Bilerek mi omuz attı?

Tolga Öcal eski bir milli yüzücü. Hâlâ profesyonel olarak yüzüyor ve öğrenci yetiştirerek hayatını yüzmeden kazanıyor. Bu yarışları takip eden herkesin de iyi tanıdığı bir isim. Hırslı yapısıyla biliniyor. Videonun sosyal medyada hızla yayılmasının ardından önce sosyal medya hesaplarını kapattı, ardından üç kez açıklama yaptı. Bilerek yapmadığını söyledi. Seyfi ve ailesinden, kamuoyundan, yüzme camiasından özür diledi. Hatta Seyfi ile fotoğraf bile çektirdi. Ancak açıklamaları kimseyi ikna etmedi.

5-Peki Seyfi ne diyor?

Seyfi geçen yıl katıldığı 1500 metre yarışında sekiz salise ile üçüncülüğü kaçırmıştı. Videoda duyulan ağlayışı, izleyen herkesi derinden üzdü.

İlk açıklaması yaşından beklenmeyecek olgunluktaydı: “Tolga Abi bilerek yapmadım diyor. İnanalım, öyle olsun” dedi. Ancak konuştuğumuzda şunları anlattı:

“Sudan çıktığımızda kasıtlı vurduğunu anlamadım. Üzerime düştü sandım. İzledikten sonra bilerek yaptığına kanaat getirdim. Düştükten sonra çok üzüldüm. Elimden birinciliğim alındı. Ancak sonra madalyam verildi. Tolga Abi’yi de diskalifiye ettiklerini öğrendim. Hakemin yanına gidip ‘Ben altın madalyamı aldım. Lütfen onu diskalifiye etmeyin’ dedim.”

6-Ailenin kanaati ne?

Seyfi’nin babası İbrahim Diker’in tek derdi, yıllardır üzerine titredikleri Seyfi’nin bu durumdan etkilenmemesi ve bir an önce 20 Mayıs’taki milli takım kampına katılması:

“İlk izlediğimiz video yandan çekilendi. Tolga’nın yanına gittim. ‘Ben çarptığın çocuğun babasıyım’ dedim. Özür diledi. Ama karşıdan çekilen kaydı gördüğümde gerçekten çok üzüldüm. Ne olursa olsun, yaptığını doğru bulmuyorum. Bilerek çarpıp çarpmadığı konusunu ise herkesin vicdanına bırakıyorum. Seyfi’yi sinir krizine sokan, geçen yıl da üçüncülüğü kıl payı kaçırmasıydı. Ama neyse ki madalyasını aldı.”

7-Irina için mi itti?

Olay komplo teorilerini de ateşledi. En çok konuşulanı, Tolga Öcal’ın Seyfi’yi Ukraynalı şampiyon yüzücü Bolshakova için düşürdüğü oldu. Bolshakova bu yarışlara daha önce üç kez katıldı. Herkesin sempatisini kazanmış biri. Hatta olayı videoya çekip paylaşan da eşi Maxym. Bu iddiaya yüzme camiası içinde inanan tek bir yüzücü yok.

Sonuçta federasyon hakemleri Tolga Öcal’ı diskalifiye etti. Yönetim bir yıl yarışlardan mahrum bırakılmasına karar verdi. Federasyon, olayla ilgili bir de soruşturma başlattı. Ceza ne çıkar şimdilik bilinmez ancak kamuoyu çoktan hükmünü verdi.