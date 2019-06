Yazı unutulmaz yapacak 60 güzel öneri

Müzik dediğin canlı dinlenir

FESTİVAL - KONSER / TOLGA AKYILDIZ

1-The 1975 & Starsailor



16 HAZİRAN - KÜÇÜKÇİFTLİK PARK

Festivallerin aranan headliner’ı ‘ikisi bir arada’ geliyor. Ön grupları Büyük Ev Ablukada. Normal giriş ayakta biletler 213 lira. (0212) 231 30 45

2-Franz Ferdinand

19 HAZİRAN - ZORLU PSM

Franz Ferdinand, enerjik sound’larıyla 19 Haziran’da sizi dansa davet ediyor. Bilet fiyatları 80-135 lira

3-Future

26 HAZİRAN - KÜÇÜKÇİFTLİKPARK



Amerikalı rapçi ve Grammy ödüllü Navyadius DeMun Wilburn, aka ‘Future’a öncesinde Sagopa Kajmer eşlik edecek. Standart biletler 160 lira. (0212) 231 30 45

4-Yuja Wang

15 HAZİRAN - LÜTFİ KIRDAR KS

47. İstanbul Müzik Festivali etkinlikleri çerçevesinde ünlü piyaniste Lüksemburg Filarmoni Orkestrası eşlik edecek. Öğrenci biletleri 50 lira. (0212) 373 11 00

5-Marshmello

3 TEMMUZ - KÜÇÜKÇİFTLİK PARK

İlk kez İstanbul’a gelen Marshmello, Electric Playground Festivali kapsamında Kungs ile sahnede. 190 liralık biletlerden kaldı.

6-Joss Stone



11 TEMMUZ - VOLKSWAGEN ARENA

İstanbul Caz Festivali kapsamında ünlü müzisyen ve oyuncuyla üç yıl aradan sonra ilk buluşmamız.

Chill-Out Festival

15-16 HAZİRAN - BAHÇEKÖY

GARDEN FIESTA

14’üncü buluşmada sahne alacak isimler:

7-David August,

8-Pantha Du Prince presents Conference of Trees, 9-Sébastien Léger, 10-Blond:ish,

11-Hraach...

Biletler 160 lira.

Pop müzik sıcaklarda daha giderli, daha eğlencelidir

MÜZİK / NAİM DİLMENER

12-Marlin, Demet Akalın: Akalın’ın yeni albümü ‘Ateş’ etrafı yakmadı/yıkmadı diyenlerden misiniz? Bekleyin. Mevsimini bekliyordu, yakacak/yıkacak. Özellikle ‘Marlin’ ile.

13-Acemi Balık, İrem Derici: Derici’nin 90’ları elden geçirdiği ‘Mest Of’ albümü çok dinlenecek ama bu yaz en fazla dinlenen bu şarkı olacak muhtemelen. Nalan’dan çok sevilmişti, Derici’den de sevilecek.



14-Geçmişe Susmasını Söyle, Nuri Harun Ateş/Sezen Aksu: Kışın çıktı ama yazın patlayacak. Süzülerek bir otel ya da pansiyondan uzaklaşır ve “Neydi dün gece, ne oluyorum?” diye düşünür dururken, isteseniz de/istemeseniz de bu şarkı çalacak; ama etrafta, ama içinizde.

Kışın soğuk kalınlaştırır, yazın sıcak hafifletir

STİL / ASLI BARIŞ

15-Bermuda: 1980’lerin sonundan, 90’ların başından yadigâr. Yeniden hayatımıza girdi; üzerinize tamamen oturan, tercihen likralı bermudalar bir hayli revaçta.

16-Hayvan desenleri: Yılan, zebra ya da leopar... Bu yaz desenin yazı. Mutlaka hayvan desenli bir eteğiniz, şortunuz ya da elbiseniz olmalı.



17-Tek parça: Mayo denince hemen aklınıza ‘mayokini’ kâbusu geliyorsa, rahatlayın. Önü yuvarlak, kalın askılı mayolar bu yaz karşınıza çıkacak. Her türlü fazlalığı sakladığı gibi, bir hayli de modern görünüşlü.



Kim demiş sinemaya kışın gidilir diye? İyi film yazın da izlenir!

SİNEMA / UĞUR VARDAN



18-Yeni nesil ‘Siyah Giyen Adamlar’ın ‘Global Tehdit’ adlı macerasında Ajan M ve Ajan H’nin dünya dışı yaratıklara karşı verdiği mücadeleyi izleyeceğiz. Vizyon tarihi 14 Haziran.

19-‘Tolkien’, ‘Yüzüklerin Efendisi’ni yaratan ismin gençlik yıllarını, âşık olma sürecini, eserlerini nasıl ortaya çıkardığını anlatıyor.

Vizyon tarihi 5 Temmuz.

İstanbul’da yazlık sinemala



20-UNIQ Açık Hava Sahnesi

21-Bomontiada Açık Hava Sineması

22-Beykoz Kundura Açık Hava Sineması

23-Kendini tamamen yenileyen Feriye Kompleksi



24-‘Aslan Kral’, ünlü Disney klasiğinin yeniden çevrimi. Minik Simba’nın tahtı tekrar ele geçirme sürecini Şekspiryen bir hikâyeyle anlatıyor. Vizyon tarihi 19 Temmuz.



25-1969 Los Angeles’ı...

Tekrar eski güzel günlerini arayan bir televizyon yıldızıyla dublörü ve o dönem işlenen ‘Sharon Tate cinayeti’. Quentin Tarantino’nun son filmi ‘Bir Zamanlar... Hollywood’da’da başrolleri Leonardo Di Caprio, Brad Pitt, Margot Robbie, Al Pacino, Kurt Russell, Burt Reynolds gibi isimler paylaşıyor. Vizyon tarihi 23 Ağustos.



26-Antikçağlardan beri en güzel oyunlar açık havada oynanır

TİYATRO / BAHAR ÇUHADAR



Açıkhava’da Yaz Oyunları: İBB Şehir Tiyatroları’nın Harbiye Açıkhava’daki yaz oyunları kapsamında ‘Felatun Bey ile Rakım Efendi’ (11 Haziran), ‘Hastalık Hastası’ (12 Haziran), ‘Bizim Aile’ (13 Haziran), ‘Amanvermez Avni’ (15 Haziran), ‘Cibali Karakolu’ (16 Haziran) izlenebilir. Oyunlar 21.15’te başlayacak.

27-Ferhangi Şeyler, Ortaoyuncular: Ferhan Şensoy 20’nci yılını geride bıraktığı oyununda sözünü sakınmadan gündemi taşlamaya devam ediyor... 28 Temmuz, 21.00’de Kuşadası Amfitiyatro’da; 30 Temmuz, 21.00’de Ayvalık Amfitiyatro’da...



Gelin Tanış Olalım, Tiyatroevi: Fırat Tanış tek kişilik gösterisinde Yunus Emre’den Pir Sultan Abdal’a uzanan bir yol hikâyesi anlatıyor... 16 Temmuz, 21.00’de Harbiye Açıkhava’da...

Diziler bile daha komik,

daha romantiktir

TELEVİZYON / ELÇİN YAHŞİ

29-Romantik komediler elbette bu yaz da var. Üç büyük kanal birer romkom sürüyor meydana: Çağlar Ertuğrul ve Burcu Özberk’li ‘Afili Aşk’, 12 Haziran Çarşamba, Kanal D’de.



30-Furkan Palalı ve Aslı Bekiroğlu’lu ‘Benim Tatlı Yalanım’, 3 Haziran Perşembe, Star’da.

31-Aybüke Pusat ve Furkan Andıç’lı ‘Her Yerde Sen’, 14 Haziran Cuma yayına Fox’ta.

Yabancı dizilere gelince...

4 Temmuz’da ‘Stranger Things’, 19 Temmuz’da

33-‘La Casa de Papel’,34- 26 Temmuz’da ‘Orange is the New Black’ yeni sezonlarıyla Netflix’te.



35-Meryl Streep’li yeni sezonuyla ‘Big Little Lies’da HBO’da 9 Haziran’da başlıyor, bizde de beIN Series Drama’da ertesi gün yer alacak.

Şezlongda okumanın

keyfi bambaşkadır

KİTAP / BURCU AKTAŞ



36-Çınar Yayınları korku edebiyatının kült yazarlarının öykülerini bir araya getiriyor. Dokuz öykünün yer aldığı ‘Klasik Korku Öyküleri’ bu türü sevenler için bir hazine.

37-Yazın en dikkat çekici kitaplarından biri tıpkı filmi gibi Türkçe çevirisi uzun zamandır beklenen ‘Beren ve Lúthien’. JRR Tolkien’in eşiyle ilişkisinden yola çıkarak yazdığı, Orta Dünya’nın en büyük aşk hikâyesi... İthaki Yayınları tarafından yayımlanacak.

38-İletişim Yayınları’nın edebiyat dışı iddialı bir işi var: Süleyman Demirel’in biyografisi. Murat Arslan’ın hazırladığı kitap Türkiye tarihine ışık tutacak nitelikte.

Mikrofonlarımız şimdi de Brezilya’da...

SPOR / KENAN BAŞARAN



39-Malum, erkekler sonu çift sayıyla biten yaz aylarını daha çok sever. Çünkü o yılların yazları futbol demektir; mönüde ya ‘Dünya Kupası’ ya ‘Avrupa Şampiyonası’ olur. 2019 tek sayı ama yine de bir ‘teselli ikramiyemiz’ var: Copa America. 14 Haziran’da başlayıp 7 Temmuz’a kadar sürecek. Messi, Neymar, Suarez gibi yıldızların boy göstermesinin beklendiği turnuva, TRT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak. İlk maç 14 Haziran’da ev sahibi Brezilya’yla Bolivya arasında oynanacak.

Keşfin yağmursuzu, gezinin çamursuzu makbuldür

SEYAHAT / SAFFET EMRE TONGUÇ

YURTTA SEYAHAT

40-Göbeklitepe: ‘Dünyanın En Eski Arkeolojik Tapınağı’ unvanına sahip. Condé Nast Traveler, Taş Devri’ne ait Göbeklitepe’yi dünyada görülecek 50 muhteşem yerden biri olarak yazdı, 2019 Göbeklitepe yılı seçildi.

41-Termessos: Güllük Dağı Milli Parkı’nın içindeki Termessos bana göre Türkiye’deki en çarpıcı antik şehirlerden. Peru’daki Machu Picchu’nun ülkemizdeki benzerini 20 dakikalık bir tırmanışla görebilirsiniz.





DÜNYADA SEYAHAT

42-Würzburg: Almanların ‘Romantik Yol’u haziran ayında Avrupa’da gideceğiniz en güzel yerlerden. Frankfurt’un 120 kilometre güneydoğusundaki Würzburg’dan başlıyor. Würzburg gurme restoranlarıyla tanınıyor ve burada UNESCO Dünya Kültürel Mirası Listesi’ndeki Residence Sarayı var.

43-Puglia: Çizme’nin topuğundaki Puglia’ya gidip Alberobello evlerini görün. Lecce’de tarihi soluyun. Polignano Mare’nin sokaklarında kaybolun.



Fırsat buldukça harareti düşürmek iyidir

METEOROLOJİ / BÜNYAMİN SÜRMELİ

44-Balıkesir - Ayvalık:

Şu sıralar 16.9 derece.

45-Muğla - Fethiye:



Su sıcaklığı 18.3 derece.

46-İzmir - Dikili:

Şu anda 19 derece.

47-Muğla - Marmaris:

Deniz suyu 20 derece.

Havuzda değil denizde

balkonda değil kampta...

OUTDOOR-MACERA / SERKAN OCAK

48-Sakarya Çardacık Yaylası Çocuk Kampı (15-16 Haziran): Babalar Günü için tasarlandı. kampagidelimmibaba.com

49-Ultimate Cunda (6-7 Temmuz): İster yüzün, ister koşun, ister bisiklete binin. 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. www.teamkronos.com





50 -Samsung Boğaziçi Yüzme Yarışı (20-21 Temmuz): Kanlıca’dan başlayacak yarışa yerli ve yabancı 2 binden fazla yüzücü katılacak.

Sahillerden ilk havadisler

Kimimiz çoktan vardı, kimimiz yolda, kimimizin bu yaz mutlaka gitmeye niyeti var. Ülkemizin gidilmese bile en çok merak edilen, yaz tatillerinin iki efsanesi Bodrum ve Çeşme, sezona her zamanki gibi iddialı yeniliklerle giriyor. Neler mi? Buyurun, ilk elden bilmeniz gerekenler...



ÇEŞME’DE NELER OLUYOR?



51-YAZ GÜNÜ KABURGA BURGER Mİ?



Geçen yaza damgasını vuran The Beach of Momo, lüks-bohem konseptiyle kapılarını yeniden açtı. Açsın, hobi olarak yine açsın ama bu sene kabinde DJ Tankut Karakurt, Yakuza, Cüneyt Öztürk ve Murat Tokuz gibi isimler var: Kal kalabilirsen kayıtsız! Mutfakta ünlü İtalyan şef Carlo Bernardini ve serviste sevilen karpuzlu mantısı, makarnaları, pizzaları ve kaburgalı burger gibi yemekleri var. (0530) 772 70 66

52- EGE’NİN OTU, OVACIK’IN RISOTTOSU

Çeşme’de canlı müzik dendiğinde akla ilk gelen Disco’nun içinde ‘Luna’ adında bir restoran açıldı. İtalyancada ‘ay’ anlamına gelen Luna, haftanın yedi günü, 18.00-00.30 arası açık. Seçenekler arasında Ovacık domatesleriyle hazırlanan, burrata ve parmesan peyniri, taze fesleğenle tatlandırılan Ovacık risotto, Ege otlarıyla harmanlanan ıstakozlu spagetti, zeytinyağlı deniz börülcesi eşliğinde ahtapot ızgara yer alıyor. (0530) 780 09 06

53-ZÜRAFA SELAMI: KONG



Köyiçi’nde açılan ‘KONG Alaçatı’ İtalyan ve Asya mutfağını bir araya getiriyor. Kapıda sizi 8’er metrelik iki zürafa karşılayacak; şaşırmayın. Sonrası yemek, daha sonrası eğlence...

(0532) 345 41 73

54- UNUTULMAZ İKİ GÜN





Hacımemiş’teki eski Momo’nun yerine açılan Hammam, Türk ve İtalyan mutfağı ağırlıklı. Kokteyl dediğiniz insanın içini ferahlatır, değil mi? Bunlar isimlerine nazire yaparcasına, yemekleri kadar sihirli karışımlarıyla da sizi hamama girmişten beter yapmaya, olduğunuz yerde terletmeye talipler. Zaten en meşhur kokteyllerin adı da ‘Hamama Giren Terler’. İşletmecisi Serkan Koca “Çoğu tatilci iki günlüğüne Alaçatı’ya geliyor. Ve eğlenmek istiyor. İşte o unutulmaz iki güne talibiz” diyor.

55-ALTI DİLDE ŞARKILAR

İstanbul Akaretler’deki Kafi, bu yaz rotasını Çeşme Alaçatı’ya çevirdi ama İstanbul’daki kebap mönüsüne ek olarak Alaçatı’nın zeytinyağlı lezzetlerini de mönüsüne ekledi. Sahnede salı, perşembe, cumartesi günleri 90’lardan repertuvarıyla Memo Davran; çarşamba, cuma ve pazar günleri de altı dilde şarkılar söyleyebilen Müge Zümrütbel var. (0546) 710 00 00

56- KlEIN İNADINA YENİLDİ İstanbul’un en sıkı gece kulübü Klein, bütün ısrarlara rağmen ilk yazlığını Çeşme’de değil, Bodrum’da açmıştı. Sanki kitlesi İstanbul ve İzmir’den değil, Rotterdam’dan geliyor! Neyse ki akılları başlarına geldi; asıl kitlelerine hitap eden Sommer Klein’ı çarşamba akşamı Alaçatı’da açıyorlar. Açılış akşamının ‘happy hour’u, elektronik müziği caz ve soul ile harmanlayıp, Afrika ritimleriyle zenginleştiren house müzik sanatçısı Black Coffee’ye emanet. Sommer Klein’da yaz boyunca Christian Löffler, Tale of Us, Mathame ve Dubfire gibi isimler de gün biterken setin başına geçecek.

BODRUM’DA NELER OLUYOR?

57- YENİ BİR KAÇIŞ NOKTASI





Cape Bodrum Beach Resort, yeni yüzüyle Bodrum Gündoğan’da doğal ahşap mobilyalar, halat detaylı huzur veren sakin tasarımıyla romantik bir atmosfer yarattı: Escape Beach&Lounge. Gün boyu chillout, lounge ve etnik müzikler eşliğinde sosyalleşebilir, Escape’te bulunan üç ‘özel cabana’ ve ‘SPA cabana’da resident DJ setup’larıyla gece yarısına kadar eğlenebilirsiniz. (0252) 368 06 00

58- NIKKI EĞLENCESİNE HAZIR MISINIZ?





Beach club konseptini ‘hayatın kutlaması’ mottosuyla sunan Nikki Beach, lüks partileriyle Bodrum’daki misafirlerini şımartmaya devam ediyor. Müzik, yemek, eğlence, moda, film ve sanat elementlerini bir araya getiren geleneksel etkinliklerde dikkate almak gereken yüksek enerjili iki etkinlik var: İlki; çarşamba akşamki Abdullah İnal. Ama asıl eğlence, 8 Haziran’daki ‘Nikki Beach Bodrum’: Sırasıyla Doğu Dylan, CS Square, Emre & Güneş, Zeynep Hatipoğlu, Kraak & Smaak ve son olarak Roger Sanchez sahne alacak.

59- MEKSİKA’DAN

GELEN İLHAM





Bodrum’un en güzel koylarından Tilkicik’te yer alan Root Bodrum, alternatif canlı müzik performanslarından unutulmaz akşamüstü partilerine plaj, restoran ve sanatevi olarak hizmet veriyor. Root’un müzik tarzının ilham kaynağıysa Meksika’da büyük beğeni toplayan Humane grubunun solisti Pascale Caristo. Root Bodrum’da, Blond:ish, Goldcap, Emir&Tal ve ünlü DJ’lerin yanı sıra İlhan Erşahin, Islandman, Santi&Tuğçe ile Allen Hulsey gibi başarılı isimlerin canlı performansları olacak.

60- BUDDHA

SİZİ OKŞASIN!





Fransa kökenli eğlence konsepti Buddha Bar, memleketimize ilk kez teşrif ediyor: Geceleri çaldıkları müziklerle albüm satış rekorları kıran Buddha Bar ülkemize teşrif etmekle kalmıyor; Asarlık mevkiinde kendine ait bir plajı da var. Bize ne çok ünlü markalar böyle alayıvala ile geldiler; vız gelip tırıs gittiler. Bakalım Bodrum’a epeyce Fransız Fransızların şansı nasıl gidecek?

(0252) 311 36 36