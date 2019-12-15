Yaşanabilir kentler için sen de ‘Şehrine Ses Ver’

İstanbul yıllardır yoğun nüfus yığılması, sosyal bilinçsizlik, arz-talep ilişkisindeki kopukluklar gibi sebeplerden dolayı, kentsel dönüşümle beraber yüz değiştiriyor. Yenilenen binalarla birlikte sokakların ve caddelerin görüntüsü değişiyor.

Farklı kültürlerin yaşadığı mahalleler ve semtler de bu değişimden nasibini alıyor...

Uzun yıllar süresince oluşmuş köklü mahalle kimliklerinin birçoğu kayboluyor ya da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Yitirilen kültür, değişen doku yaşanmışlıkları siliyor; zamansal, mekânsal ve toplumsal olarak kopukluklara neden oluyor. Nüfusu her geçen yıl hızla artan İstanbul’da yaşamak gün geçtikçe zorlaşıyor. Tam da bu noktada tüm bunları kendine dert edinen ‘Şehrine Ses Ver’ kentin çarpık görüntüsüne güneş gibi doğuyor.



Profesyoneller ve mahalle sakinleri

Birçok belediye ve sivil inisiyatif daha yaşanabilir bir şehir hayatı için proje üretiyor, çalışmalar yapıyor. ‘Şehrine Ses Ver’ platformu da onlardan biri ancak dikkat çeken farklı yönleri var.

Platform mimar Merve Akdağ Öner ve arkadaşları tarafından kuruldu. Projenin hedefi, profesyonelleri ve mahalle sakinlerini de işin içine katarak, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan kültürleri yaşatmaya çalışmak. Farkıysa semte özel yapılan kültür ve yaşam araştırmalarını daha anlaşılır ve eğlenceli infografikler.

Hazırladıkları infografikler her yaştan insan tarafından kolayca anlaşılıyor ve toplumun çoğunluğuna sıkıcı gelen kent araştırmaları algısını yıkarak şekiller ve kısa yazılarla mahalleliye önemli bilgiler veriyor. Platformun en dikkat çeken işlerinden bir tanesi Bomonti semti için hazırladıkları harita ve geçmişten günümüze dönüşüm grafikleri...

Bir diğer işleri olarak Göztepe Parkı’nın infografiğindeyse parkın 1940’tan bu yana kısa tarihini görüp, içinde kaç ağaç olduğundan tutun da parka giden insanların kullanım amacından medeni durumuna kadar birçok veriye ulaşılabiliyor.

Semtler ve şehirler dönüşürken, kültürel yapının kaybolmaması ve yaşanan dönüşüme özellikle yer halkın iştirak etmesini hedefleyen platformu yakından tanıyalım...



Kim bunlar?

◊ Şehrine Ses Ver, kentte ortak üretim kültürünü oluşturan ve yaygınlaştıran bir sosyal tasarım girişimi.

◊ Gençlerden oluşan ekip iyimser, yaratıcı ve kaliteli üretimlere odaklanıyor.

◊ Semtlerdeki yerel kültürü, mekânları ve potansiyelleri yaşatacak çalışmalar yapıyorlar.

◊ Değişen yaşam alanlarını, bilimsel araçlarla kavramayı; kentin zaman içindeki dönüşümünü aktararak profesyonellerin ve kentlilerin çevrelerindeki dönüşüme ve gelişime iştirak etmesini hedefliyorlar.

Nasıl insanlardan oluşuyor?

◊ Projenin yaratıcısı

Merve Akdağ Öner.

◊ Öğrenciler.

◊ Genç profesyoneller (Sosyolog, mimar, şehir plancısı, kentsel tasarımcı, endüstriyel tasarımcı, tekstil&moda tasarımcısı, mühendis).

◊ Kent yaşayanları, mekânları deneyimleyenler ve yerel halk.



