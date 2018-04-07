Yakışıyor mu hiç kraliyete?
Kraliyet ailesi oturmayı kalkmayı bilir, sonuçta başka ne işleri var dersiniz. Ama öyle olmuyor işte. İspanya’da mavi kanlılar gelin kaynana kavgasına düştü. Sebebini biliyor musunuz? Mehmet İren
1-İspanya Kraliyet ailesinde gerginlik... Kraliçe Letizia, kayınvalidesi Sofia’ya nasıl mesele çıkarttı?
a-Sarayda kalmasın diye kocasıyla konuştu
b-Kahvesine tuz attı
c-Emekli maaşına el koydu
d-Çikolata yemesini yasakladı
e-Torunlarıyla fotoğraf çektirmesin diye itekledi
2-Aziz Sancar neyin tanıtım filminde oynuyor?
a-Çamaşır suyu
b-Dünya Kupası
c-Nükleer santral
d-Yeni kültür merkezi
e-Ordu Giresun Havalimanı
3-Aşağıdakilerden hangisi yeni tehlikedir?
a-Deizm
b-Nihilizm
c-Minimalizm
d-Erotizm
e-Romantizm
4-Kim Kardashian’dan yeni güzellik sırrı geldi. Beş günde bir ne yapıyormuş?
a-At kılı fırça ile vücudunu tarıyormuş
b-Hamama gidiyormuş
c-Saçlarını yıkıyormuş
d-Yüzüne sarmısaklı yoğurt sürüyormuş
e-Bütün gün aç geziyormuş
5-Elon Musk uyardı, yapay zekâ neye dönüşebilir?
a-Laubali bir yardımcıya
b-Ölümsüz bir diktatöre
c- Bir ölüm makinesine
d-Vahşi bir kapitaliste
e-Ne oldum delisine
6-Başbakan Yıldırım’a göre Ortadoğu’ya gelen ülkelerinin gözlerinde ne görülüyor?
a-Yaşam enerjisi
b-Yılların izin
c-Dolar işareti
d-Petrol
e-Nereye geldim ben hali
7-Hangisinde içinde Marilyn Monroe geçen soru çıkmış olabilir?
a-Konsolosluk vize formunda
b-Ehliyet sınavında
c-ALES’te
d-Belediyenin taşeron mülakatında
e-Okçuluk takımı seçmelerinde
8-Suudi Arabistan’da 35 yıl aradan sonra bir film gösterime girecek. Hangi film?
a-Neşeli Günler
b-Black Panther
c-Çağrı
d-Titanic
e-Mavi En Sıcak Renktir
Cevaplar: 1-E, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B, 6-D, 7-D, 8-B
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