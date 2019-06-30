Uygun fiyatlı tatil için 40 altın öneri

UÇAK BİLETİ - Tolga Özbek

Bir dakika bir dakikadır!

Bir an önce bilet bakın. Bilet bakmaya bir dakika bile önce başlamak, en azından o fiyat sınıfı dolmadan kalan son koltuğu almanızı sağlayabilir. Hem havayolunun sitesinden hem de fiyatı karşılaştıran internet sitesine bakın. Tarihlerinizde oynama olmayacaksa değiştirilemez sınıftan daha ucuz bir bilet bulabilirsiniz.

Bazı havayolları için aynı hatta ikinci kez benzer aramayı yaptığınızda fiyat değişebiliyor. Farklı tarayıcılar deneyin. Mobil uygulamalardan yararlanın. Uçacağınız yere haritadan bakın. Bazen gideceğiniz yere 1-2 saatte kolayca ulaşabileceğiniz başka bir uçuş noktası bulabilirsiniz. Fiyatlar inanılmaz fark edebiliyor.

Doğrudan uçuşlar daha pahalı. Daha uygun fiyata aktarmalı uçuş bulabilirsiniz.

Dokuz günlük tatillerde kimse gün kaybetmek istemiyor. Ama artı eksi bir gün size büyük avantaj sunabilir. Aynı şekilde çok erken veya çok geç saatlerdeki uçuşlarda da ciddi fark olabiliyor.

Bir gün millerle ekonomi sınıfı bilet almak için çağrı merkezinden işlem yapıyordum. Ekonomide mil için ayrılan koltuk kalmamıştı. Garantili mil için yüksek mil isteniyordu. Tercihimi business’tan yana kullandım. Daha az mille ekonomi yerine business uçtum. Sormakta fayda var.

Bilet bulamadınız ama gitmeyi kafanıza koydunuz. Garantisi yok ama alın bavulunuzu, havalimanına gidin. Son dakika uçağa yetişemeyen, uçuşunu iptal eden birileri olabilir.

Taksilerin pahalı olacağını unutmayın

ULAŞIM

Otel seçerken en önemli konu lokasyon. Uygun fiyatlı otel seçeceğim diye merkezi olmayan bir otelde kalıp bütün tatili yollarda geçirmeyin. Ulaşıma vereceğiniz parayla merkezi bir otelde kalın. (Haluk Bilen)

Araç paylaşma aplikasyonlarına üye misiniz? Sizinle aynı rotaya gidecek insanlarla aracı paylaşarak yol masrafınızı düşebilirsiniz. (Bahar Akıncı)

Arabanız yoksa Kaş gibi yokuşlu bir beldede, merkezden uzakta bir ev kiralamayı aklınızdan bile geçirmeyin; tatiliniz mahvolur. (Serkan Ocak)

Mümkün olduğunca yürüyüş mesafesinde restoran, beach club bulun. Çünkü taksiyle ulaşım da ucuz değil. (Haluk Bilen)

İlle de Bodrum’a mı gitmek istiyorsunuz? Bodrum’da şehir içi mesafeler için sıkça dolmuş var. Havalimanından Bodrum içine de Havataş’lar çalışıyor. Bodrum’un Yalıkavak, Turgutreis gibi popüler merkezleri yerine Mazı, Bitez, Ortanca, Yahşi, Gürece gibi bir köyü tercih ederseniz, bayramlar hariç, halen uygun fiyata konaklama şansınız var. (Bahar Akıncı)





Müze Kart alın. Ayasofya’ya, Topkapı Sarayı’na girmek 60 lira. 70 liraya alabileceğiniz bir Müze Kart’la Türkiye’nin bütün müze ve ören yerlerini gezmek bedava. Saffet Emre Tonguç

Rezervasyon sırasında mutlaka pazarlık edin

KONAKLAMA

Belek gibi çok büyük otellerin bulunduğu veya Bodrum, Çeşme gibi popüler ve pahalı yerlerden uzak durun. Ayvalık, Erdek, Akçay, Akyaka gibi, resort’ların fazla bulunmadığı, pansiyon ve daha hesaplı otellerin yer aldığı tatil beldelerini tercih edin. (Serkan Ocak)

Ucuz konaklama teklif eden rezervasyon siteleri çok işe yarıyor ama oda ayırtmadan önce, ilgili tesisi arayıp fiyat sorun. Bazen onlar sitedekinden daha uygun fiyat veya aynı fiyata bir üst standartta oda önerebiliyor. (Banu Tuna)

Kalmak istediğiniz oteli aradığınızda pazarlık etmekten çekinmeyin. “Ne kadar olur” diye sormayın, siz yönlendirin. 500 lira diyorsa, “350 lira olmaz mı” diye sorun. (Serkan Ocak)





Küçük bir valiz yapın; hem bagaj masrafından kurtulun hem daha rahat hareket edin. Eşiniz, dostunuz veya arkadaşlarınızla seyahat etmeye çalışın, hem grup indirimi alabilir hem de otelde yatak farkı ödemek zorunda kalmazsınız. (Ali Onaran)

Ege’nin, Akdeniz’in sakin köylerini bulmak istiyorsanız, Google’dan Hürriyet’in yaptığı Türkiye’nin en sakin 10 köyü, gizli kalmış kasabaları, Akdeniz’in gizli cennetleri gibi seçkileri inceleyin. (Bahar Akıncı)

Sessiz sakin bir tatil için favorim Kuzey Ege. Assos hem doğal güzellikleri hem de tarihiyle büyüleyici. (Figen Erkan)

Türkiye’de en sevdiğim, fiyatları delirmemiş bazı sahil kasabaları: Eski Foça, Bademli, Datça’nın bükleri, Küçükkuyu, Ayvacık, Bördübet’teki Amazon camping, Ekincik sahili, Söğüt... (Bahar Akıncı)

Karadeniz turuna çıkmak da iyi bir fikir olabilir. Hem daha serin olur. (Haluk Bilen)

Tatil sırasında çevrenizdekilerle iletişime açık olmak da kıymetli. Mesela Karadeniz’de bir bardak çay söyledikten sonra çözülmeyecek mesele yok. Arhavi’ye ineceğimi duyan bir amca kamyonetiyle bıraktı. (Banu Tuna)

Düşük bütçeli, az masraflı bir tatil için kültür turlarını da tercih edebilirsiniz. Gümüşlük Akademisi, Şirince Nesin Köyleri gibi kuruluşların programlarına katılmak da ucuz ama zengin içerikli tatil için güzel seçenekler. (Banu Tuna)

Pansiyon, pansiyon, pansiyon... Nereye giderseniz gidin, Google’dan aratacağınız kelime öncelikle ‘pansiyon’ olsun. Üstelik bu seçim her zaman konfordan vazgeçmeniz anlamına da gelmiyor. (Bahar Akıncı)

Dünyanın en güzel ya da en pahalı otellerinde kaldım ama hiçbiri bana doğada yaptığım bir çadır kampı kadar zevk vermedi. Türkiye’nin en iyi kamp alanı Kaş Kamping’de çadır kurmanın bedeli 50 lirayı geçmiyor. Güvenliğiniz önceliğiniz olmalı. Düzenli bir kamp alanını tercih etmelisiniz. Böylelikle tuvalet ve duş konusunda sorun yaşamazsınız. (Serkan Ocak)

Bana göre ideal tatil glamping yani lüks kampçılık. Çadırda kalmak yerine küçük ağaçevlerde veya karavanlarda kalabilir, yattığınız yerden sincapları seyredebilirsiniz. Bunlar çoğunlukla rezervasyon bile gerektirmeyen, çok makul fiyatlarla yapılacak tatiller. (Banu Tuna)

Kısa süreli ev kiralama sitelerini de zorlayabilirsiniz. İstediğiniz bölgede otellerden daha makul fiyatlı ev kiralama opsiyonları oluyor. Arkadaşlarınızla beraber bir evin tamamını kiralarsanız hem masrafları bölüşmüş olursunuz hem de daha güvenli bir ortamda uyumuş olursunuz. (Haluk Bilen)

Tatiliniz bitti, keyfinize göre bir kıyı kasabasında, gönlünüzce bir motel mi buldunuz? Hiç düşünmeden bir sonraki yıl ya da tatiliniz için rezervasyon yaptırın. (Bahar Akıncı)

Yabancı diliniz varsa, dünyanın her yerinde ücretsiz konaklamak, farklı kültürleri evlerde tanımak ve harika dostlar edinmek için www.couchsurfing.com sitesinden yararlanın. Bahar Akıncı

Muz gibi pratik ama sağlıklı ara öğünler taşıyın

YEME-İÇME

Makul fiyatlı balıkçıları bulun. Salaş ama doğal ürünlerin olduğu restoranlarda, esnaf lokantalarında yemek yiyin. Mutfağı olan bir oda bulabilirseniz restoran masraflarından da kısabilirsiniz. (Haluk Bilen)

Giriş ücreti ödememek için gittiğiniz yerdeki halk plajlarını öğrenin. Yiyecek-içeceklerinizi yanınızda götürmek de bir avantaj. (Bahar Akıncı)

Pratik ama sağlıklı ara öğünler (muz, avokado, sandviç, çerez) ve yemek marketlerindeki deniz ürünü ya da yerel lezzetlerle ana öğünleri halledin. Sokak yemeği tercih edin. (Bahar Akıncı)





Bazı yerlere giderken yanımda yiyecek götürüyorum. Bir haftalık Norveç gezimde yanımda erişte götürmüştüm. (Anıl Ünlü)

Yurtdışında iyi bir lokantada yemek istiyorsanız ‘Open Table’ uygulamasından ünlü lokantaların iptal olmuş rezervasyonlu masalarını, son dakika yarı fiyatına satan siteleri takip edin. Bahar Akıncı

Türk Lirası’nın değerli olduğu ülkeleri tercih edin

YURTDIŞI



Tur şirketlerinin popüler turları aylar öncesinden kapanır. Geriye kalanların programını ayrıntılı incelemeden yola çıkmayın. Programı beğenmediyseniz, kalabalık bir grupla tatil yapmak hoşunuza gitmiyorsa boşuna para harcamayın. Böylece kabahati de gittiğiniz yerde aramazsınız. Bu çok sık yapılan bir hata. (Haluk Bilen)

Daima toplu taşıma kullanın. Interrail’le Sofya üzerinden ya da İstanbul’dan otobüsle Yunanistan üzerinden Balkanlar’a varabilirsiniz. (Bahar Akıncı)

Vizesiz coğrafyaları ve liranın görece değerli olduğu ülkeleri tercih edin: Ukrayna, Sırbistan, Beyrut, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Moldova, Tayland, Filipinler, Vietnam ve Malezya gibi... (Ali Onaran)

Uluslararası havayollarının yılda birkaç kez yaptıkları, yüzde 50’ye varan indirim kampanyalarını takip edin. Tokyo, Bangkok, Kopenhag gibi pahalı şehirlere gidiyorsanız kapsül otelleri tercih etmek, üçte bir oranında fiyat avantajı sağlıyor. (Bahar Akıncı)

Ukrayna ve Yunan adalarına vizesiz gemi turları da oldukça tercih ediliyor. (Figen Erkan)

Yunanistan’ın Sakız veya Thassos adaları, İtalya’nın Rimini’si, uygun fiyatlı tatil arayanlara tavsiye edeceğim coğrafyalar arasında. Muhteşem plajlarıyla mavi-yeşil Arnavutluk’u da öneriyorum. Bir de Tunus bu yılın en çok talep gören yerlerinden biri. (Ali Onaran)

Dört aydır Asya’yı geziyorum, 4-5 yıldızlı otel konforunda inanılmaz güzel hostel’ler gördüm. Şehri benden önce gezmeye başlayan insanlardan tavsiyeler de almış oluyorum. (Anıl Ünlü)





