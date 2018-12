Umudun ve zaferin hikâyesi

“İkiniz bir yola çıktınız ve kimsenin tahmin edemeyeceği şeyler oldu. Binlerce insan bir oldu, ‘biz’ oldu. Çünkü şampiyon olmak bir gün kaybedeceğini bildiğin halde koşmaya devam etmektir. Ve biz şampiyon olmayı hak ediyoruz.”

Olağanüstü dramatik bir sahne: Hastalığına rağmen büyük bir cesaretle yürüyen bir kadının, zafere adanmış bir ailenin kızının ağzından dökülüyor bu umut dolu sözler. Belki iddialı bir senaryo ekibinin kaleminden çıkmış gibi görünebilir. Ama hikâyeyi birebir yaşayan, başrollerinden biri şöyle anlatıyor: “Aynen böyle oldu. Begüm’ün sözleri bunlar. Hatta ahıra gelirken elini beline koyuşu, o bakışı. İzlerken ‘Allahım Begüm mü bu’ diyorum.”



Halis Karataş ve Begüm Atman Karataş çocuklarıyla.

Bu cümlelerin sahibi Türkiye’nin en ünlü jokeyi Halis Karataş. Ve yanında Türkiye’de atçılığın kraliyet ailesi Atmanların üyeleri. Türkiye Jokey Kulübü’nün kuruluşuna öncülük eden, eski Genelkurmay Başkanı Mareşal Fevzi Çakmak’ın yaveri Ahmet Atman’ın torunları Esra ve Lale Atman. Babaları Özdemir Atman, Türk atçılığının duayen ismi. Filmin ana cümlesi olan, “Kaybetmek kazanmanın kardeşidir”in sahibi Özdemir Atman, 18 yıl önce vefat etmiş. Bu köklü aileyi ve beni bir araya getiren sebep, tarihimizin belki de sporla ilgili en iddialı yapımı ‘Bizim İçin Şampiyon’.



Şampiyon yarış atı Bold Pilot, jokeyi Halis Karataş, sahibi Özdemir Atman ve Bold Pilot’ın en sevdiği insan, Karataş’ın eşi merhum Begüm Atman’ın gerçek yaşamından yola çıkılarak yazılmış sevgi, umut ve yaşam dolu bir hikâye bu.

Peki bir yarış atı, bir jokey ve atçılığa gönül veren ailenin yollarını nasıl kesiştirdi, zaferlerle nasıl taçlandırdı? İşte bu öyküyü izliyoruz Atman ailesi ve Halis Karataş’la... Üç yıl önce çıkılan bu macera, bugün ilk kez ete-kemiğiyle gerçeğe bürünmüş halde. Baktım gözyaşları nöbetçi, olaya ‘amiyane’ bir tabirle ‘damardan’ giriyorum. Acaba seyrettiklerinde onları vuracak en kuvvetli sahne hangisi? “En çok etkileyen, Bold Pilot’ın Enternasyonel yarışı öncesi sakatlanması ve eşimin ahıra geliş sahnesi... Yeniden görür gibi olduk. Farah Zeynep sanki görmüş de aynı şekilde yürümüş. Ahıra girişi, elini beline koyuşu... Çok etkilendim.”



Ünlü jokey Halis Karataş’ı canlandıran Ekin Koç 3 ay boyunca hızlandırılmış jokey eğitimi aldı. Doktor, diyetisyen ve fitness hocası kontrolünde 10 kilo veren ünlü oyuncu Ekin Koç, yarış günleri Halis Karataş’la beraber vakit geçirerek rolüne hazırlandı. (Muhsin Akgün / MASTÜDYO)

Hâlâ kırılamamış rekorla taçlandırılan Gazi zaferi, sayısız kupa, her türlü zorluğa rağmen kazanılan Enternasyonal koşusu, aileyi ve eküriyi saran hastalıklar... Gözlerinin önünde canlanan tarihi yeniden büyük bir heyecan ve metanetle izliyor aile. Ne kadarı film, ne kadarı gerçek? Esra Atman anlatıyor: “Halis bir koşuya giderken nasıl davranırsa, kolunu çekiştirir, bileziğini çekiştirir, aynısını yapıyor.” Karataş da sonuçtan memnun: “Bu benim hikâyem değil, onun hikâyesi. Ve tabii benim ve eşimin de. Eşimle alakalı bölümlerde de hep bir burukluk, hep bir dinmeyen özlem... Ama Bold Pilot böyle anlatılmalıydı dedim gerçekten. Onun mücadelesi, ruhu, karakteri... Bunun yeni jenerasyona geçmesini istedim. 30 yaş altı nesil onu tanımıyor ki. Onun hikâyesini duysunlar istedim. Bizim hikâyemizi... Hatta çocuklarıma bırakacağım önemli bir miras olabilir. ”



Karataş Bold Pilot’ı şöyle anlatıyor; “Çok hırslıydı. Sabah idmanlarında atlar çok sakin olur. Bold Pilot da sakindi ama her türlü ayrıntıyı izlemeyi severdi. Herhangi bir yerde bir safkan görürse, onu geçmeden rahat edemezdi. Sonra sakin sakin gezmeye devam ederdi.”

Bu karede gördüğünüz safkan, Bold Pilot’ın oğlu Ganesh.

Esra Atman efsane safkanla efsane jokeyi bir araya gelen getiren ‘Şşşşt Bold Pilot geliyor!’ sahnesini duygulanarak izliyor: “O gün oradaydık. İlk önce böyle bir şey olabileceğini anlayamadık. Ama sonra baktık ki, starting box’a girmekte hayli tereddüt eden atımızı sakinleştirmek adına tüm hipodrom bir olmuş... İnanamadık.” Peki, koskoca bir hipodromu, sadece bir at rahatça koşabilsin diye susturabilen ne? Lale Atman’a göre, işin sırrı ikilinin uyumunda: “Halis’le Bold Pilot’ın huyları birbirine benziyor. İkisi de çok güçlü. İyi bir hırs var ya, kazanma hırsı. İnsana yarayan, kimseye zarar vermeyen... Kendinin en iyi olma hırsı. Bu ikisinde de vardı ve bu yüzden bu kadar bütünleştiler.”



‘Sihirbaz’ lakaplı Karataş’ın mutluluk tablosu, 2009’da eşi Begüm Hanım’ın meme kanserine yakalanmasıyla bozuldu. Beş yıllık mücadeleden sonra, Begüm Atman Karataş, 2014’te hayatını kaybetti. Halis Karataş, eşinin anısına bir şampiyonluk kazanmaya daha söz verdi. Başardı da: Gazi Kupası’nı bu kez eşinin anısına kaldırdı. İşte bu destansı hayatın filminden final kareleri... Karataş, o anları şöyle anlattı: “Tabii kolay değildi. Böyle bir acıyla yüzleşmek... Ama Begüm’ün zafer kazanmamı istediğini biliyordum. Biz, yenilmemeliydik. Ve her şeye rağmen yeniden yarıştım Gazi’de. Onun için... Son düzlükte yolum o kadar açıldı ki, herhalde Begüm cennetten yolumu açtı dedim. Açtığını biliyorum. Begüm çok severdi ‘Boldie’yi... Hastalandığında sadece Begüm’e dokundururdu bacaklarını mesela... Bizi birbirimize bağlayan sadece zafer değil, sonsuz ve koşulsuz bir sevgiydi.”