“Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 2018” İlk kez Hürriyet Pazar'da
34 şehirden 15 bin 918 kişiyle yapılan araştırmaya göre, giderek evlerimize kapanıyoruz ve nostalji duygusuyla yaşayanların oranı düzenli biçimde artıyor. Nüfusun yüzde 68’i dış dünyanın acımasız, tahmin edilemez gerçeklerinden dolayı evde kalarak kendini koruma ihtiyacı hissettiğini söylüyor. Yüzde 72, boş vakitlerini alışveriş merkezlerinde geçiriyor. AVM’lerde geçirdiğimiz süre, ortalama üç saat. Yüzde 35 hiç kitap okumuyor, yüzde 44 hiç sinemaya gitmiyor, yüzde 64 hayatında hiç konser, tiyatro veya opera izlememiş. Ipsos tarafından iki yılda bir hazırlanan “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu” araştırması, her dört kişiden üçünün geçmişe özlem duyduğunu ortaya koyuyor.
Türkiye’yi Anlama Kılavuzu, 2004’ten bu yana her iki yılda bir hazırlanıyor. Türkiye’nin yaşam tarzlarını çok çeşitli açılardan ortaya koymayı amaçlayan bir araştırma bu. Fiziksel özelliklerimiz, tüketim alışkanlıklarımız, evlerimizin içi, yaşam tarzımız, boş vakitlerimizde ne yaptığımız, hobilerimiz, inançlarımız, korkularımız araştırmanın ilgi alanına giriyor. Belki fiziksel özelliklerimiz, inançlarımız, ait olduğumuz sosyokültürel sınıf hızlı değişmiyor ama 2018 sonuçlarına bakılırsa geçmiş günlere duyduğumuz özlem, çevre duyarlılığı ve güvenlik ihtiyacı önceki yıllara göre yükselişte.
“Eskiden insanların daha mutlu olduğunu düşünüyorum” diyenlerin oranı bir önceki araştırmaya göre yüzde 74’ten yüzde 76’ya çıktı. “Eskiden insanlar daha erdemli, ahlaklı ve kibardı” diyenlerin oranı ise yüzde 70’ten yüzde 74’e... Türkiye’de insanların yüzde 47’si geçmişe dönüp baktığında değiştirmek istediği birçok şey olduğunu görüyor.
2005’ten itibaren bakıldığında, geçmişe özlem düzenli olarak artarken hayattaki küçük lüksler düzenli olarak düşüyor. Eve kapanma isteği dönem dönem azalıp artıyor. Son dört yıldır artışta. Çevre duyarlılığı da son dört yıldır yükselişte. 2005 ile 2017 kıyaslandığında, gelecek kaygısının da arttığı gözleniyor.
Prof. Dr. Nilüfer Narlı
Yaşadığımız yeşil azlığı ve beton yorgunluğu
Gözlemlerime göre çevre duyarlılılığı gençler arasında oldukça yaygın. Ama Ipsos’un yaptığı bu araştırma sadece gençler arasında değil, Türkiye genelinde yaygın ve başat bir tutum haline geldiğini ortaya koyuyor. Bence bu durumu şöyle açıklayabiliriz: Yaşadığımız, konut ihtiyacı ve inşaat sektörünün öncü rolü nedeniyle yeşilin azalması. GYODER’in ‘Konut ve Gelecek’ başlıklı araştırmasında da ‘beton yorgunluğu’ ve ‘yeşil alan azlığı’ sıklıkla dile getirilen sorunlar olarak karşımıza çıktı.
İnsanların geçmişe olan özlemi günlük dilde ve sosyal medya paylaşımlarında çok sık karşımıza çıkıyor. Eski İstanbul fotoğrafları, doğdukları kent, köy ve mahallenin eski fotoğraflarını bulup paylaşmak yaygın bir davranış. Ipsos araştırması bu tür bir geçmiş özleminin ne kadar yaygınlaştığının da somut bir kanıtı.
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