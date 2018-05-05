Türkiye'nin en nadir rastlanan hayvanları

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Hürriyet Pazar
05.05.2018 - 13:44, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en nadir rastlanan hayvanları

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Türkiye'nin en nadir rastlanan hayvanları

Kıtaların kesişim noktasında yer alan ve üç iklim kuşağının buluştuğu Anadolu, deniz seviyesinden ortalama 1300 metreye çıkıyor. Bu üç özelliğiyle her noktası ayrı bir canlı türü için cazip. Bütün Avrupa kıtasında 12 bin bitki çeşidi varken bu sayı Anadolu’da 10 binin üzerinde. 700 civarında balık, yaklaşık 470 kuş türü, 170 memeli, 120 sürüngen ve 30’dan fazla çiftyaşamlı türü bu topraklarda yaşıyor. Bu rakamları başka bir ülkeyle değil, ancak bir kıtayla kıyaslayabilirsiniz. Peki bütün bu çeşitlilik içinde en gizemlileri hangileri? Hangilerini bugüne kadar en fazla bir ya da iki kişi görmüş? Hadi bize çattı diyelim; peki kobradan, parstan nasıl kaçılır?

KIZILCA KURBAĞA

Renkli olduğu kadar gizemli de

Türkiyenin en nadir rastlanan hayvanları


Geceleri aktif oluyor ve ormanlarda yaşıyor. Kızılca ya da kırmızı kurbağa olarak da biliniyor. Karın taraflarında, portakal kırmızımsı veya bazen kırmızıya daha yakın bazen de sarıya daha yakın renkte lekeler bulunur.Tehlike anında, ani olarak ters dönerek bir ürkütme hareketi ve ölü taklidi yapar. Türkiye’ye özgü bir canlı olan bu türü akademik çalışmalar yapan bir avuç insan dışında görebilen pek yok.

ÇİZGİLİ SIRTLAN

Korkudan
bayılmayan görebilir

Türkiyenin en nadir rastlanan hayvanları

Yarı çöllerde, kayalıklı ve seyrek ağaçlıklı yamaçlarda yaşıyor. Gece aktif. Bir zamanlar Marmara’nın güneyi, Ege, Akdeniz’de yaşasa da bugün bilinen yegâne kayıtları Güneydoğu Anadolu’da. Koku alma duyusu çok gelişmiş olan çizgili sırtlanları görebilmek için yuvalarını bilmek, rüzgârı karşıdan almak, ter kokmamak ve çıt dahi çıkarmamak gerekiyor. Bir de görünce bayılmamak!

MISIR KOBRASI

Gören çok az, görmek isteyen daha da az

Türkiyenin en nadir rastlanan hayvanları


Yakın zamana kadar Türkiye’de yaşadığı bile bilinmiyordu. 2003’te Urfa bozkırlarında keşfedilğinden beridir de gören insan sayısı iki elin parmaklarını geçmez: Geceleri aktif olan Mısır kobrası bilinen en zehirli yılanlar arasında yer alıyor.

KÖR MAĞARA BALIĞI

Sadece iki kişi gördü

Türkiyenin en nadir rastlanan hayvanları

Türkiye’nin batısındaki mağara galerilerini sel basması sonucu, Dalaman nehrinde tesadüfen yakalandı. Pigmenti olmayan ve körelmiş gözlere sahip bu balığı bugüne kadar iki bilim insanı dışında kimse görmedi.

BALIK BAYKUŞU

Kaybolma ustası

Türkiyenin en nadir rastlanan hayvanları

Avrupa’daki 56 tür yırtıcı kuş ve baykuş türü arasında, nüfusunun en az olduğu tahmin edilen bu kuşlar Aradolu’da Toros Dağları’nda yaşıyor. Bir görünüp sonra yine yıllarca ortadan kaybolan bu kuşun nüfusu, 10 çift olarak tahmin ediliyor. Nesli Avrupa’da kritik düzeyde tehlikede olarak kabul ediliyor.

PARS

O bir efsane

Türkiyenin en nadir rastlanan hayvanları

Oldukça çevik olan pars bir etobur... Boyu 200–250 santim, ağırlığı dişilerde 35–50, erkeklerde 45–70 kilo civarında. Yaklaşık ömrü 20 yıl. Anadolu Parsı, Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde, daha çok ormanlık ve dağlık alanlarda yaşadı. Doğal yaşam alanlarının ve av kaynaklarının azalması parsları insanların yaşadığı yerlere yönlendiriyor ve bu da genellikle vurularak ya da zehirlenerek öldürülmelerine yol açıyor. 80 milyonluk Türkiye’de, yaşadığını bildiğimiz halde henüz bu canlıyı dünya gözüyle görebilen olmadı.

MEZOPOTAMYA MAVİSİ

Türkiye’nin
en nadir kelebeği

Türkiyenin en nadir rastlanan hayvanları

‘Mezopotamya Çokgözlüsü’ de deniyor. Türkiye’ye özgü endemik bir tür. Popülasyon büyüklüğünün 100-500 birey arasında olduğu tahmin ediliyor. Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Mardin ve Erzincan daha önce görüldüğü yerler.

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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