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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Hürriyet Pazar
19.05.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları

Son birkaç yıldır Doğu Ekspresi’yle yatıp kalkar olduk. Ama memleketin güzelliklerinin tadına vararak yapabileceğiniz tren yolculukları ondan ibaret değil. Hazır bahar tüm doğayı canlandırıp tadına doyulmaz manzaralar oluşturuyorken, diğer rotaları da tatil gündeminize alın.

Coğrafyamızın büyük bölümünde baharla yaz arasındayız. Başı karlı zirveler, çiçeklerle bezeli yemyeşil düzlükler, coşkun dereler, tıpkı doğa gibi canlanan köyler... Bugünlerde bir tren yolculuğuna çıkın. Bir tek sonuca birçok yoldan ulaşıldığı karmaşa dünyasından farklı olarak hedefinize tek bir yoldan ilerleyin. Bu yolculukta her istasyonda değişerek, geçtiğiniz coğrafyanın zenginliğine eş bir insan çeşitliliği eşlik edecek size. Yol aldıkça Anadolu’yu da, kendinizi de daha iyi tanıyacaksınız. İşte bugünlerde yapılabilecek ve Türkiye’nin bir film şeridi gibi pencerenin önünden geçeceği en güzel tren yolculuklarından birkaçı...

Van Gölü Ekspresi
Sonunda Van kahvaltısı var

Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları


Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Muş, Tatvan duraklarından geçen tren, Ankara’dan salı ve pazar günleri, Tatvan’dan ise salı ve perşembe günleri kalkıyor. Kompartımanlı, pulman, örtülü kuşet, yemekli ve yataklı vagon seçenekleri bulunuyor. Bazı istasyonlarda otobüslerden daha uzun molalar verildiğinden, geçtiğiniz coğrafyanın yemeklerini tatma şansınız da var. 25 saat süren yolculuğun pulman bilet fiyatı 48 TL.

Bozkırın kalbinde
Güney Kurtalan Ekspresi
Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları

Türkiye’nin en eski hatlarından biri. Ankara’dan başlayıp Siirt’in Kurtalan ilçesinde son buluyor. Saat 11.00’de binip ertesi gün aynı saatlerde varıyorsunuz. Yol boyunca Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Batman geçiliyor. Anadolu bozkırlar iklim kuşağının en güzel örneklerini göreceğiniz yolculuğa nehirler, dağlar ve bugünlerde bahar çiçekleri eşlik ediyor. Tren Ankara’dan pazar ve salı, Kurtalan’dan ise salı ve perşembe hariç her gün hareket ediyor. Pulman bilet fiyatı 45 TL.

Anadolu belgeseli
İzmir Mavi Treni Kars Ekspresi

Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları

Türkiye’nin en uzun yolculuğu, 39 saat sürüyor. İzmir Mavi Treni’yle başlayıp Ankara’dan Doğu Ekspresi’yle devam edilen yolculukta 14 ildeki 79 istasyon geçilerek 2 bin 190 km yol kat ediliyor. Alsancak’tan hareket sonrası Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir geçilerek Ankara’ya ulaşılıyor. Yolculuğun ikinci bölümünde ise Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum geçiliyor. İzmir-Ankara arası (Eskişehir’den hızlı tren aktarmalı) 70 TL. Ankara-Kars arası 48 TL.

Toros Ekspresi
Gezegenler arası yolculuk gibi

Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları

Adana-Konya-Adana arasında 21 istasyonluk bir hat ve her gün işliyor. Adana’dan 7.45’te başlayan yolculuk Konya’da 13.32’de son buluyor. Yolculuğun Adana kısmı Akdeniz ikliminde gezdiriyor; yolculara kızılçam ormanları, tarihi köprüler ve Torosların heybeti eşlik ediyor. En can alıcı kısım ise Adana’dan Konya’ya geçiş. Akdeniz’i arkanızda bırakıp Torosları aştığınızda karşınıza çıkacak bozkır coğrafyasıyla kendinizi başka bir gezegene ışınlanmış gibi hissedeceksiniz. Pulman bilet fiyatı 21 TL.

Konya Mavi Treni
Orta Anadolu’dan deniz kıyısına

Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları

Konya-İzmir (Basmane)-Konya arasında her gün düzenleniyor. Konya’dan 19.30’da başlayan yolculuk İzmir’de sabah 07.00’de son buluyor. Bu bir gece yolculuğu. Coğrafyayı detaylıca izleme şansınız olmasa da Türkiye’nin yolcu sayısı olarak en yoğun hatlarından biri olan bu seferi tercih ederseniz Orta Anadolu’dan deniz kıyısına, Türkiye’nin insan profilini görme, gözlemleme şansınız olur. Pulman 44 TL.

ZONGULDAK-KARABÜK Treni
Yabanın içinde seyahat
Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları

Bu seferler bölgesel tren sınıfında olduğundan, TCDD’nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından o güne veya ileri tarihe bilet almanız mümkün değil. Hareket saatinden biraz önce istasyona gitmeniz gerekiyor. Yolculuğun alamet-i farikası ise muhteşem Karadeniz coğrafyası. Tren Zonguldak’tan her gün 07.40, 13.30 ve 18.35’te hareket ediyor. 2 saat 50 dakika süren yolculuğun pulman bilet fiyatı 12.5 TL.

 

Yücel SÖNMEZ
Yücel SÖNMEZ
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