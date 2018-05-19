Türkiye’nin en güzel demiryolu rotaları

Coğrafyamızın büyük bölümünde baharla yaz arasındayız. Başı karlı zirveler, çiçeklerle bezeli yemyeşil düzlükler, coşkun dereler, tıpkı doğa gibi canlanan köyler... Bugünlerde bir tren yolculuğuna çıkın. Bir tek sonuca birçok yoldan ulaşıldığı karmaşa dünyasından farklı olarak hedefinize tek bir yoldan ilerleyin. Bu yolculukta her istasyonda değişerek, geçtiğiniz coğrafyanın zenginliğine eş bir insan çeşitliliği eşlik edecek size. Yol aldıkça Anadolu’yu da, kendinizi de daha iyi tanıyacaksınız. İşte bugünlerde yapılabilecek ve Türkiye’nin bir film şeridi gibi pencerenin önünden geçeceği en güzel tren yolculuklarından birkaçı...



Van Gölü Ekspresi

Sonunda Van kahvaltısı var





Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Muş, Tatvan duraklarından geçen tren, Ankara’dan salı ve pazar günleri, Tatvan’dan ise salı ve perşembe günleri kalkıyor. Kompartımanlı, pulman, örtülü kuşet, yemekli ve yataklı vagon seçenekleri bulunuyor. Bazı istasyonlarda otobüslerden daha uzun molalar verildiğinden, geçtiğiniz coğrafyanın yemeklerini tatma şansınız da var. 25 saat süren yolculuğun pulman bilet fiyatı 48 TL.



Bozkırın kalbinde

Güney Kurtalan Ekspresi



Türkiye’nin en eski hatlarından biri. Ankara’dan başlayıp Siirt’in Kurtalan ilçesinde son buluyor. Saat 11.00’de binip ertesi gün aynı saatlerde varıyorsunuz. Yol boyunca Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Diyarbakır, Batman geçiliyor. Anadolu bozkırlar iklim kuşağının en güzel örneklerini göreceğiniz yolculuğa nehirler, dağlar ve bugünlerde bahar çiçekleri eşlik ediyor. Tren Ankara’dan pazar ve salı, Kurtalan’dan ise salı ve perşembe hariç her gün hareket ediyor. Pulman bilet fiyatı 45 TL.

Anadolu belgeseli

İzmir Mavi Treni Kars Ekspresi



Türkiye’nin en uzun yolculuğu, 39 saat sürüyor. İzmir Mavi Treni’yle başlayıp Ankara’dan Doğu Ekspresi’yle devam edilen yolculukta 14 ildeki 79 istasyon geçilerek 2 bin 190 km yol kat ediliyor. Alsancak’tan hareket sonrası Manisa, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir geçilerek Ankara’ya ulaşılıyor. Yolculuğun ikinci bölümünde ise Yozgat, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum geçiliyor. İzmir-Ankara arası (Eskişehir’den hızlı tren aktarmalı) 70 TL. Ankara-Kars arası 48 TL.

Toros Ekspresi

Gezegenler arası yolculuk gibi



Adana-Konya-Adana arasında 21 istasyonluk bir hat ve her gün işliyor. Adana’dan 7.45’te başlayan yolculuk Konya’da 13.32’de son buluyor. Yolculuğun Adana kısmı Akdeniz ikliminde gezdiriyor; yolculara kızılçam ormanları, tarihi köprüler ve Torosların heybeti eşlik ediyor. En can alıcı kısım ise Adana’dan Konya’ya geçiş. Akdeniz’i arkanızda bırakıp Torosları aştığınızda karşınıza çıkacak bozkır coğrafyasıyla kendinizi başka bir gezegene ışınlanmış gibi hissedeceksiniz. Pulman bilet fiyatı 21 TL.

Konya Mavi Treni

Orta Anadolu’dan deniz kıyısına



Konya-İzmir (Basmane)-Konya arasında her gün düzenleniyor. Konya’dan 19.30’da başlayan yolculuk İzmir’de sabah 07.00’de son buluyor. Bu bir gece yolculuğu. Coğrafyayı detaylıca izleme şansınız olmasa da Türkiye’nin yolcu sayısı olarak en yoğun hatlarından biri olan bu seferi tercih ederseniz Orta Anadolu’dan deniz kıyısına, Türkiye’nin insan profilini görme, gözlemleme şansınız olur. Pulman 44 TL.



ZONGULDAK-KARABÜK Treni

Yabanın içinde seyahat





Bu seferler bölgesel tren sınıfında olduğundan, TCDD’nin internet sitesi ya da mobil uygulamasından o güne veya ileri tarihe bilet almanız mümkün değil. Hareket saatinden biraz önce istasyona gitmeniz gerekiyor. Yolculuğun alamet-i farikası ise muhteşem Karadeniz coğrafyası. Tren Zonguldak’tan her gün 07.40, 13.30 ve 18.35’te hareket ediyor. 2 saat 50 dakika süren yolculuğun pulman bilet fiyatı 12.5 TL.