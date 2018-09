"Zaten kıskanılan bir kızdım" Türkiye’nin en güzel 3 kızı Hürriyet Pazar’a konuştu.

İlk günden itibaren magazinin gündemine oturdular. Yarışma birincisi estetikli olduğu için tacı alınacak mı? İkinci güzelin hayatındaki dram ne? Üçüncü güzelden yerli Adriana Lima olur mu? Tüm bu soruların peşine düştük, hikâyelerini dinledik.



17 yaşında burnumu yaptırdım,

hiç saklamadım, saklamam da...

TÜRKİYE GÜZELİ

ŞEVVAL ŞAHİN



◊ 19 yaşındayım. Babam Sivaslı, annem Azeri. Altı yaşından beri Londra’da yaşıyorum. Babamın bir kuaför salonu var, annem de orada güzellik uzmanı olarak çalışıyor. Londra’da ‘fashion marketing’ (moda pazarlama) okuyorum.

◊ Evet, burnumda estetik var. 17 yaşında yaptırdım. Bunu hiç saklamadım, saklamam da... Hem sağlık sorunum vardı, nefes alamıyordum hem de görüntüsünü sevmiyordum.

◊ Yarışmaya girerken, sorun olabilir mi diye araştırdım, negatif bir şey görmedim. Saklamadım da, biri sorunca “Estetik” dedim. Ama durup dururken kimseye “Benim burnum estetik” diye söylemedim.

◊ Tacımın alınması gibi bir şey yok. Benim gideceğim ‘Miss World’de bazı ülkelerden gelen kızların her yeri yapılı. Benim burnum hariç hiçbir yerim estetikli değil. 2018’deyiz... Güzellik anlayışı artık başka. Estetiksiz kadın çok nadir, bu normal bir şey. Kendini estetikle daha iyi hissediyorsan, o gerçek bir güzelliktir.

◊ Türkiye güzeli seçilmek için sadece güzel olmak yetmiyor. Jüri üyeleri benim ışığımı ve enerjimi gördü. “Burun estetiği” deyip duruyorlar ama fiziğimi, yürüyüşümü, kültürümü unutuyorlar.

◊ Eleştiriler insanların kıskançlığından geliyor. Zaten hep kıskanılan bir kızdım. Arkadaş çevrem tarafından da eleştirilirdim. Boyum hep çok uzundu, hep zayıftım, vücut ölçülerimi anormal bulurlardı.

◊ Altı aydır erkek arkadaşım var. Londra’da yaşıyor, Türk değil. Yarışmaya girerken veya sonrasında kıskançlık olmadı.

◊ Arkadaşlarım bana ‘Coco’ derler. İngiltere’de ‘Şevval’ demeye arkadaşlarımın dili pek dönmüyordu. O sebeple bir süre sonra ‘Coco Chanel’den yola çıkarak ‘Coco Şival’ demeye başladılar ve adım ‘Coco’ kaldı.

Tacı geri alınmayacak

Jüri Başkanı Can Sandıkçıoğlu

Türkiye güzeli Şevval Şahin’in burnunun estetikli olduğu ortaya çıkınca “Tacı elinden alınacak mı?” sorusu akıllara geldi. Miss Turkey Jüri Başkanı Can Sandıkçıoğlu “Niye alalım? Tabii geri alınmayacak!” diyor: “Dünyanın hiçbir güzellik yarışmasında ‘Estetikli kız katılamaz’ diye bir kural yok. Bize ‘Venezuela güzeli gibi birini seçemediniz’ diyorlar, oradaki kızların yüzde 90’ı estetikli. Mühim olan yarışmacının estetik yaptırıp yaptırmaması değil, bir bütün olarak nasıl göründüğü... Yarışmamız evlenmemiş, çocuğu olmamış, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18-26 yaş tüm genç kızlara açıktır.”

Ne okuyor: İngilizce edebiyata ilgim var. ‘Damızlık Kızın

Öyküsü’ en sevdiğim kitap.

Ne dinliyor: R&B ve pop.

Ne izliyor: Meksika’da geçen ‘Queen of the South’ dizisini izliyorum.



4 yaşımdayken kendi çocukluğumu kardeşime

hediye ettim

TÜRKİYE İKİNCİ GÜZELİ

TARA MADELEIN DE VRIES



◊ 19 yaşındayım. Babam Hollandalı, inşaat sektöründe çalışıyor. Amsterdam’da doğdum. 10 yaşına kadar orada okudum, annem ve babam ayrıldıktan sonra üç kardeşim ve annemle birlikte İstanbul’a geldik. Babamla görüşmeye de devam ettim. Şimdi babamın bir kız arkadaşı ve sekiz aylık bir çocukları var.

◊ Koç Üniversitesi’nde işletme okuyorum. Annem eski Türkiye güzeli (Özlem Kaymaz), küçüklüğümden beri annemin anlattığı güzellik yarışması hikâyeleriyle büyüdüm. Ben de zamanı gelince o güzellikleri deneyimlemek istemiştim ve yarışmaya başvurdum.

◊ Hayatım inişli çıkışlı değil, hep inişli ve çok zordu. Dört yaşımdayken doğan kardeşim Daniel’in ‘Nager sendromu’ diye bir rahatsızlığı var. Bu hastalık milyonda bir görülüyor. Şimdiye kadar 50 ameliyat geçirdi. Hâlâ yemek yiyemiyor. Aslında 4 yaşımdayken kendi çocukluğumu kardeşime hediye ettim. Hem bir hemşire, hem anne, hem ablaydım. Bir çocuğun görmemesi gereken şeyleri gördüm. O yaşta hayatın gerçek anlamıyla ve ölümle karşı karşıya geldim. Kardeşim iki hafta sonra yeniden ameliyat olacak. Aynı yolculuklar yine bizi bekliyor.

◊ 16 yaşımdan beri kendi paramı kazanıyorum. Çalışmaya Hollanda’da garsonluk yaparak başladım. Bundan sonra da okulumun yanında oyunculuk, modellik yapmak, hasta ve engelli çocuklara yardım etmek istiyorum.

◊ Hayata bakış açım herkesle aynı değil, bu yüzden benimle aynı yolda yürümek de kolay değil. Yaşadıklarım bana çok şey öğretti. Hayatıma girecek kişi benimle bunları paylaşacak seviyede olmalı. Henüz öyle biri çıkmadı. Şimdiye kadar hiç aşk yaşamadım.

◊ Dünyada bir sürü olay oluyor. Bu olayları kafaya takarsak negatif enerjiyi kendi hayatımıza alırız. Her birey kendi içinde pozitif enerjide kalmalı.

Ne okuyor: Spiritüel, enerji ve melekler üzerine yeni şeyler

öğrenebileceğim kitaplar.

Ne dinliyor: Elektronik müzik seviyorum.

Ne izliyor: Televizyonum yok. Bilgisayardan ‘Suits’i takip ediyorum.

Beni ilk görenler, ‘Korkunçsun

ama tanışınca başkasın’ der

TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ GÜZELİ

RODA IRMAK KALKAN



◊ 18 yaşındayım. Annem Selanik göçmeni, babam İstanbullu. Tek çocuğum. Adım İbranice. Anlamı, ‘hep mutlu ol’. Lise ikinci sınıftayken eğitimime yurtdışında devam etmeye karar verdim. Önce dil için Malta’ya gittim ve orada okudum. Ardından Milano Üniversitesi’ni seçtim. Şimdi orada siyaset ve ekonomi okuyorum.

◊ Küçüklükten beri poz vermeyi ve kameralar karşısında olmayı seviyorum. Birkaç kere de dergilere modellik yaptım ve çok hoşuma gitti. Türkiye Güzellik Yarışması’nın bu aylarda düzenlendiğini biliyordum. Başvuruların son gününde formu doldurdum. O sırada Milano’da dünyaca ünlü bir kozmetik firmasından reklam yüzü olmam için teklif almıştım ama yarışma için Türkiye’ye çağrılınca kendi ülkemde bir şeylere başlamak istedim.

◊ Kendime has bir bakışım ve gülüşüm var. Farklı olduğumu düşünüyorum. Çok gülen biri değilim, hatta somurtkanım. Beni ilk görenler, “Korkunçsun ama tanışınca başkasın” der. Ne yapayım, kameralar karşısında hep gülerek yapmacık davranamıyorum.

◊ Aşk benim için mutluluk ve özgürlük demek. Yarışmadan önce biten bir ilişkim vardı. Çok kıskançtı. Onu deneyimledikten sonra artık beni dibe çekecek değil, kendine güvenen ve beni destekleyecek biriyle olurum diye düşünüyorum. İtalya’da yaşıyorum ama İtalyan erkekleri bana fazla rahat geliyor. Maçoluğu seviyorum. Ben baskın bir karakterim, karşımdaki benden daha baskın olmalı.

◊ Beni Adriana Lima’ya benzetenler oluyor. Kendisiyle Antalya’ya geldiğinde tanışmıştık. Ego olarak algılamayın ama hep kendime güvenen biri oldum. Sanırım bu da çevremdeki insanları rahatsız etti. Küçükken arkamdan “Kendini ne sanıyor, sanki çok mu güzel?” derlerdi. O yüzden kötü eleştirilere alışkınım ve kıskançlıktan yapılanları ciddiye almıyorum.

◊ Siyaset bölümünü çok isteyerek seçtim. Eğer bugün siyaset yapacak olsam önce ayrımcılığı ortadan kaldırırdım. Herkesin bir bütün olması

gerektiğine inanıyorum.

Ne okuyor: Felsefe okumayı seviyorum, mesela Platon.

Onun eserleri beni derin düşünmeye itiyor.

Ne dinliyor: Klasik müzik beni rahatlatıyor.

Ne izliyor: ‘The Crown’ dizisini izlemeye başladım.