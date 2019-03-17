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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
17.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Türkiye’nin Antarktika’daki bilim üssünde neler oluyor?

Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
Türkiye’nin Antarktika’daki bilim üssünde neler oluyor?

Türkiye’den bilim insanları Antarktika’da neredeyse yarım asırdır çalışıyor. Kıtaya bir bilim üssü kurulması burada araştırma yapanların en büyük hayaliydi. Bu hayal geçen ay gerçek oldu, Geçici Türk Bilim Üssü nihayet kuruldu. Bu projeye İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkez Müdürü Doç. Dr. Burcu Özsoy liderlik etti. Özsoy, yaptıkları bilimsel çalışmalarla ilgili sorularımızı yanıtladı.

Antarktika neden bu kadar önemli?
- Antarktika ve Arktik bölgelere yani Kuzey ve Güney Kutbu bölgelerine baktığımızda buraların ‘dünyanın doğal laboratuvarları’ olduğunu görürüz. Çünkü burada buzulların içerisinde çok ciddi anlamda veriler gizli. Kıtada yapılan bilimsel çalışmalar geçmişimize ışık tutuyor. Geçmişimizi bilerek, bugüne ışık tutarak gelecekte bizi neler bekliyor konusunda da projeksiyonlar, modellemeler yapılabiliyor.
◊ Kıtanın hukuki durumu nedir?
- Hiçbir dünya ülkesine ait olmayan, sadece ve tamamıyla barışa adanmış bir kıta. 1959’da 12 ülke tarafından imzalanan Antarktika Antlaşmalar Sistemi tarafından yönetiliyor. Antlaşma; bilim, araştırma ve işbirliği özgürlüğünden bahsediyor. Aynı zamanda yapılan tüm çalışmaların açık bir şekilde paylaşılması gerekiyor. Kıta tamamıyla koruma altında. Hatta bazı bölgeler ‘özel koruma alanı’ ilan edildi. Antarktika’da çevreye zarar vermek, canlıları ürkütmek, oradan bir taş dahil almak yasak. Bütün dünya ülkeleri, özellikle orda bilimsel çalışmalar yapan ülkeler bu koruma alanlarına çok hassasiyet gösteriyor. 24 Ocak 1996’da Antarktika Antlaşmalar Sistemi’ne gözlemci olarak katılan Türkiye de...

Türkiye’nin Antarktika’daki bilim üssünde neler oluyor

◊ Peki burada üs kurmak neden bu kadar önemli?
- Dünya ülkeleri 1900’lü yıllardan beri bilimsel çalışmalar yapıyor. Bu çalışmaların yapılabilmesi için üs olması önemli. Sağlık koşulları açısından önemli. Bizim bilinen ve arşivlenen çalışmalarımız 1967 yılına dayanıyor. Türk bilim insanları bu çalışmaları diğer ülkelerin üslerinde tamamladı. Ancak kabiliyetlerimizin üstün olduğu bu dönemde kendi üssümüzün olması çok önemliydi. O yüzden biz de bu yıl ilk geçici üssümüzü, çalışma kampımızı kurduk.
◊ Sizin kaçıncı gidişiniz?
- Benim beşinci gidişim. Doktora çalışmalarıma 2005’te başladım. 2006’da ilk sefere gittim. Amerikan üssündeki bilim insanlarının yanında kaldım. Bu çalışmamda deniz buzu gözlemleri ve iklim değişikliğiyle ilgili ilişkisini çalıştım. İlk gidişimin üzerinden 13 yıl geçti. Bu konuya daimi şekilde çalıştım. Türkiye ise üçüncü ulusal seferini yaptı.
◊ Bu seferin önemi nedir?
- 15 bilimsel proje yapıldı. Geçici yerleşke üssü kuruldu. Harita ve Meteoroloji Genel Müdürlükleri, Deniz Kuvvetleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin çalışmaları oldu. İTÜ, KTÜ, ODTÜ, Niğde Ömer Halisdemir, Boğaziçi, Hitit, 19 Mayıs, Bahçeşehir, İstanbul üniversiteleri projeleriyle yerini aldı. GPS konumlandırması çalışmaları yapıldı. Meteoroloji istasyonu kuruldu. Deniz tabanına ait haritalar yapıldı.
◊ Orada ne gibi çalışmalar üzerinde yoğunlaşıyorsunuz?
- Dünya geneline baktığımızda, Uluslararası Bilim Örgütü 1958’de oluşturuldu. Bilim insanları genel olarak buzul örtüsü, iklim değişikliği, kıyı yapısı, deniz buzu oluşumu, kalıcı organik kirleticiler, buz örtüsünün iç yapısı, jeolojik altyapı çalışmaları yaptı. Bizim bilim insanlarımız bu yıl tematik çalışmalar yaptı. Daha çok canlı bilimleri üzerine çalıştı.
◊ Size diğer ülkelerden katılan oldu mu?
- Şili, Ukrayna, Çekya ve Bulgaristan’dan katılanlar oldu. 1967’den bu yana Amerika, İngiltere, Almanya, Bulgaristan, Polonya gibi pek çok ülke Türk bilim insanlarına ev sahipliği yaptı. Bu sefer de biz, daha önce ev sahipliği yapan ülkelerden bize katılmalarını istedik.
Türkiye’nin Antarktika’daki bilim üssünde neler oluyor


Türk ekibi Antarktika’ya ayak bastı
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Serkan OCAK
Serkan OCAK
serkan.ocak@hurriyet.com.tr
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