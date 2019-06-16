Türkiye’de malzeme bitmez

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Hürriyet Pazar HaberleriTürkiye’de malzeme bitmez
GeriHürriyet Pazar Türkiye’de malzeme bitmez
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Hürriyet Pazar
Aslı BARIŞ - abaris@hurriyet.com.tr
16.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Türkiye’de malzeme bitmez

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’de malzeme bitmez

‘Var Böyle Tipler’ hesabının yaratıcısı Kıvanç Talu’yu duymayan kaldı mı? Sosyal medya fenomeni, ay sonund stand-up şovuyla karşımızda. Sadece kaşı gözü ve mimikleriyle hayatımızı şenlendiren Talu, işin sırrını anlattı: “Benimki yarayı kaşımak gibi, kaşımaman gerekiyor ama tatlı geliyor.”

Öğle saatinde hayli kalabalık bir Nişantaşı kafesindeyim. Normalde telefonla göz temasını kesmeyen kalabalık, röportaj yapacağım Kıvanç Talu içeri girdiğinde pürdikkat kesiliyor. Bu gözler, bu ses, bu bıyık? Evet, bu ifadeyi daha önce eltisi Kate Middleton’ı yerden yere vuran ‘Megan’da ya da halası 10 TL harçlık verdiği için Ibiza’ya tatile gitmeyen 7 yaşındaki Baturalp’te gördüler. Keskin bakışlardan sonra onun olduğu anlaşılıyor, ardından ver elini story’ler selfie’ler... Bu ilginin odağı, 2016’dan beri aktif olan ‘Var Böyle Tipler’ adlı Instagram hesabının yaratıcısı 31 yaşındaki Kıvanç Talu...

“Nasıl yaptıklarını bilmediğim bir şekilde insanlar beni çok çabuk tanıyorlar” diyor: “Tepkiler de iyi ama ilk olarak duyduğum cümle: ‘Aaa ben böyle birini beklemiyordum.’ Daha tıknaz, şişman, yaşlı, göbekli birini bekliyorlarmış...”

Hayır, tıknaz değil, göbekli değil. Ama çok komik. Hesabındaki kadar komik. Hatta gayet ciddi şeylerden, hayat hikâyesinden bahsederken bile nedense gülesim geliyor.

Türkiye’de malzeme bitmez

Bir komedi hayratı yaratayım....

WhatsApp paylaşımlarının, etiketlemelerin neredeyse vazgeçilmez adresi konumundaki Talu başlıyor anlatmaya: “İlk başta arkadaşlarımla dalga geçmek için yapıyordum. Yüzümü onların karelerine monte edip onlar gibi konuşuyordum. Olay büyüdükçe büyüdü, bir gün WhatsApp grubundan benim çektiğim video dönüp dönüp dolaşıp alakasız bir insandan bana yollanınca ‘Tamam, buradan bir şey çıkabilir’ dedim. Bunları komedi hayratı gibi Instagram’a koyayım, millet sebeplensin dedim. Hedefim sadece insanların sebepsizce bir şeye gülmesi “ diyor.

Talu, birbirinden farklı tiplemeleriyle halkın her kesimine inanılmaz hâkim. Ama özellikle ‘altın günü’ ya da ‘gıybet’ kültürüne. Meghan Markle ve Kate Middleton arasında geçen bir diyaloğa ‘elti savaşları’ diyebilecek kadar halktan. Peki tüm bu malzemenin kaynağı ne? Hikâyeyi başa sarıyoruz: “Ankaralıyım,  çekirdek ailede yetiştim. Memur bir ailenin tek çocuğuyum.  Bizim hayatımızda hiçbir zaman altın günü olmadı. Ama bir şekilde beynimde kodlar var herhalde. 11 senedir reklamcılık yapıyorum. Artık bir şey satmaya çalışmadığım bir hedef kitle kalmadı. Dünyanın çamaşır suyunu satmaya çalıştım, iyi kötü biliyorsun o dünyada neler oluyor. O dili konuşuyorsun.”

Türkiye’de malzeme bitmez

BKM’deki gösterisine hazırlanan Talu, ‘Beni kelli felli ve göbekli sanıyorlar” diyor.

Ankara o kadar sıkıcı ki...

Reklamcılığa gelince... Talu ne iş yapmak istediğini çok erken yaşta anlamış: “Güzel Sanatlar Lisesi’nde okuyordum. Çizgi filmle ilgileniyordum ve animatör olmak istiyordum. Ama lise 1’e başladığımda Türkiye’de animasyoncuların hayatta kalamayacaklarını fark ettim. ‘Peki ne yapayım’ diye düşünürken, reklamcı olmaya karar verdim. Ankara’da yapacak o kadar bir şey yok ki. Sıkıntıdan insan artık elindeki avcundaki şeye sarıyor. Ben de reklamcılığa sardım.” Okul boyunca ajanslarda çalıştıktan sonra soluğu Okan Bayülgen’in Disko Kralı’nda almış: “2010’da Disko Kralı’nda Alper diye bir şarkıcıyı canlandırıyordum, gelen konukların şarkılarını abuk subuk sözlerle filan yorumluyorduk. Çok eğlenceliydi.”

Türkiye’de malzeme bitmez

Eltiler toplantısı diye arıyorum

Çok merak edilen ‘Var Böyle Tipler’in tekniğine geliyoruz: “Verdiğim her röportajda bazı konular hakkında alakasız şeyler söylüyorum. Özellikle videoları nasıl yaptığımla ilgili, teknik bilgilerle ilgili. Mesela bir röportajımda ‘patates baskıyla yapıyorum’ demiştim.  Seni de uyarıyorum; çaktırmadan bazı şeyleri sallayabilirim.” Hayırlısı... 

Tek başıma yazıyorum metinleri. Proje yönetimini de eşim Beril yapıyor. Hepsi bu.” Ama fotoğraf seçimi, montaj hatırı sayılır bir zaman alıyormuş: “Bazen fotoğraf hikâyesiyle geliyor bazen benim de hikâye için uygun kare bulmam gerekiyor. ‘Şimal’le Eski Sevgili Astrolojisi’ gibi...  Aklımda öyle bir şey vardı, ona uygun bir fotoğraf buldum.”

Aklıma yarattığı karakterlerden astrolog Şimal’den “Akrep burcu tam bir kaşaroş” cümleleri geliyor. İlham kaynaklarından bahsediyor: “İnternetin çok karanlık sokaklarında yürüyorum. Google’a ‘köy muhtarı, eltiler toplantısı’ falan yazıyorum. Birileri gelip son aramalara baksa bu nasıl bir psikopatın bilgisayarı der.

Türkiye’de malzeme bitmez

Artık hedef oyunculuk

Yeni şovundan bahsediyoruz. BKM’de 29 Haziran’da stand-up şovu için hayli heyecanlı:  “BKM benden bir gösteri hazırlamamı istemişti; benim de aklımda bir içerik vardı. Ama interaktif bir şeydi; teknolojik olarak biraz zorlayıcıydı. Yarattığım tiplemeler, karakterlerimle Skype ile röportaj yapıyorum. Soho’da oynadım geçenlerde.  Anladım ki oluyor. Ortaya iki perdelik bir gösteri çıktı. İnsanların benden duymayı beklediği türden şeyler var işin içinde. Hem fenomen dünyasına olan iritasyonumla dalga geçiyorum hem de insanları insanlara anlatıyorum.”

Peki sonra? Talu’nun hedefinde oyunculuk var: “Bundan sonraki hedefim oyunculuk. Kendi yazdığım bir sinema filmi var. Sonbahar gibi çekimine başlayabileceğiz. Kariyerdeki dümeni oyunculuğa kırmak istiyorum. “

Peki “Var Böyle Tipler” devam edecek mi? Şimdilik evet. Ama nereye kadar? Talu şöyle özetliyor durumu: “Var Böyle Tipler” bir gün bitecek ama bu ülkede malzeme hiç bitmeyecek. Türkiye’de malzeme sonsuz. Yarayı kaşımak gibi, kaşımaman gerekiyor ama tatlı geliyor.  Eski sevgili astrolojisi kafede otururken yan masadaki  kızların gıybetinden çıktı. Sınıf farkı gözetmiyorum: Düğün telaşında olan gelinlere de bayılıyorum, ‘Burning Man’cilere de. Onlar da bana diyebilirler ki; Sen çok bir şey misin? Değilim. Ama sen apaçi kostümüyle çölün ortasına gidersen ben ne yapayım yani!”

Türkiye’de malzeme bitmez

Türkiye’de malzeme bitmez

Türkiye’de malzeme bitmez

Türkiye’de malzeme bitmez

 

 

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Derin dekolte
Müjde Ar çocuklar gibi eğlendi
Evlendiler... İşte ilk fotoğraf!
Enis Fosforoğlu'ndan güzel haber