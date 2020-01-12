Telefonla eve su siparişi veremezken belediye başkanıyla görüşebilir hale geldim

Sekiz aylık program nasıl ilerliyor?

◊ Mülakatla seçilerek Kıvılcımlar programına katılan üniversiteli genç kadınlar sekiz ay boyunca altı-sekiz kişilik gruplar halinde bir sosyal değişim projesi üretiyor, bu projeyi planlıyor, sürdürüyor ve bir sonuca ulaştırıyor.

◊ Bu süreçte programın müfredatını uygulayan ve bir lider ya da otorite gibi davranmak yerine ‘Kıvılcımlar’a eşlik edecek kolaylaştırıcılar seçiliyor.

◊ Gruplar sekiz ay boyunca haftalık toplantılarda önce derneğin müfredatındaki ‘Türkiye’de kadın olmak’, ‘Toplumsal cinsiyet’, ‘Ekonomik adalet’, ‘İnsan hakları’ gibi konular üzerine araştırma yapıp bu konuları tartışıyor.

◊ Bu toplantılarda ‘Kıvılcımlar’, aynı zamanda pek çok oyun oynayarak hem kendilerini, hem birbirlerini tanıyor, takım çalışması ve benzeri konuları eğlenerek öğreniyorlar.

◊ Gruplar proje dönemleri boyunca sunum teknikleri, beden dili, zaman yönetimi, kişisel gelişim, CV hazırlama, mülakat teknikleri gibi konularda da eğitim alıyorlar.

Babam artık ayaklarımın yere

daha sağlam bastığını söylüyor

Şerife Çağınay (22 yaşında, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi dördüncü sınıf)



Derneğe ilk girdiğimizde hedeflerimizi konuşuyorduk. Benim hedefim evlenip dört çocuk doğurmaktı. Şimdi hâkim olmak istiyorum. Eskiden olsa hâkim olmayı istemek aklıma bile gelmezdi. Ama artık hedeflerim var, kendime güveniyorum.

◊ Babam artık ayaklarımın yere daha sağlam bastığını söylüyor. “Bir yere toslasan da güçlüsün artık, çabuk toparlarsın” diyor.

◊ Çevremdeki insanlar da bendeki değişikliklerin farkına vardılar ve hepsi bu değişikliklerin olumlu yönde olduğunu söylüyor. Ben artık kendimi dinleyerek hareket ediyorum, “İnsanlar ne der” diye düşünerek değil.

Bir anda bambaşka biri oldum,

artık yapabiliyorum, konuşabiliyorum

Ece Naz Morçimen (21 yaşında, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü üçüncü sınıf)



Köyde kız-erkek ayıran vardı ama bizde yoktu. Babamın amacı bizi okutmaktı.

◊ Bizim köyde sekizinci sınıftan sonra çocuklara “Okuyacak mısın” diye sorulur. Çocuk “Okuyacağım” derse istediği bir liseye devam eder, “Okumayacağım” derse de erkekse hemen Arap ülkelerine çalışmaya gönderilir, kız ise “Hadi evlen” denir.

◊ Eve su söylemek için sucuyu arayamazdım ben, programda yaptığımız bir proje için belediye başkanlarıyla bile görüştüm.

◊ Proje sürecinde çok geliştim. Bir baktım, matbaalara e-posta atıyoruz. Matbaa geri dönmüyor, telefon açıyorum, “Görüşelim” diyorum. Bir anda bambaşka biri oldum, artık yapabiliyorum, konuşabiliyorum.

“İçindeki kendini çıkarıyorsun”

Nagehan Sümen, 21 yaşında

Eskiden “Ben yapmasam başka biri yapar” derdim, artık iyi şeylere enerji harcamaya alıştım. DLD’de bize zaman yönetimi konusunda da eğitim verdiler ve bunun da fırsatları daha çok araştırmam ve değerlendirmem gibi konularda gelişmem açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

M.D., 23 yaşında

Keçi otlatırken hayaller kurar, nasıl bir kadın olacağımı düşünürdüm. Programı bitirdikten sonra bir dönem de gönüllü çalıştım. Konuşmalar, sunumlar yaptım, toplantılar organize ettik. İlk konuşmamda, “Karşınızdayım, tek başıma konuşuyorum, bu benim için devrimdir” dedim. Bana kattığı en büyük şey budur. İçindeki kendini çıkarıyorsun.

Bilge Bayrak, 27 yaşında

Kadınlığımın bilincinde olmayı öğrendim. Bu, kendim ve toplum için yapabileceğim en yararlı şey.

SEMA BAŞOL - DLD’nin kurucusu

Genç kadınların erkeklere oranla daha çok desteğe ihtiyacı var



Biraz da kişisel bir şey; ben kadınların, genç kadınların mutlu olmasını istiyorum. Ayrıca kadınlarla, gençlerle vakit geçirmeyi seviyorum. Ve elbette genç kadınların erkeklere oranla daha çok desteğe ihtiyacı var.

◊ Kadınların meslek ve toplum hayatında güçlü bir şekilde var olmaları lazım. Bunun için de bazı liderlik becerilerini edinmeleri ve güçlü ilişkiler ağı gerekiyor. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Aslında onlara hayal etmeyi ve bu hayalleri nasıl gerçekleştirebileceklerini uygulatarak öğretiyoruz.

◊ Çoğu gencimizin, özellikle de üniversitede okumak için küçük yerleşim yerlerinden gelenlerin yalnız olduğunu, ilerlemek için ailelerinden yeteri kadar destek alamadıklarını, onlara bu desteği verecek kurumların da çok az olduğunu görerek harekete geçtim. Bu program 10 yıldır var, bugüne kadar 400 genç kadın mezun ettik Kıvılcımlar programından.

◊ Şu anda bizim yaptığımızı yapan yok. Birçok girişimcilik veya liderlik eğitimi var. Ama çoğunluğu birkaç günlük eğitimler. Bizim yaptığımız ise sekiz aylık bir çalışma ki bu bile bize az geliyor. Bir de burada genç kadınlar yaparak öğreniyorlar.

◊ İstiyoruz ki kadın olarak değerlerini bilsinler, topluma faydalı bireyler olsunlar. Gerçekten programa katılan genç kadınlar da gösterdikleri ilerleme ve değişimle adeta mucize yaratıyorlar. Bu arada bizim gördüğümüz kadarıyla Türkiye’deki aileler de kızları başarılı olsun diye büyük fedakârlıklar yapıyor.

◊ DLD, bağışlarla yürüyen bir kuruluş. Dolayısıyla devamlı destek arayışı içindeyiz. ESBAŞ, Ford Otosan, Sun Tekstil gibi yıllardır bize destek olan firmalar da var. Sekiz aylık bir programda sekiz kızımızın eğitim alması, harcamaları, İzmir’e gitme ve kalma masrafları dahil şu anda 26 bin lira.

◊ Sürekli başka ne yapabilirim diye düşünüyorum. İlk hedefim Kıvılcımlar programını Türkiye’de daha fazla üniversiteli genç kıza ulaştırabilmek. Tabii aynı programı iş hayatındaki kadınlar için de uygulamak mümkün.











