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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hürriyet Pazar
iizci@hurriyet.com.tr
20.10.2018 - 09:10, Son Güncelleme:

Tarikat yurtlarının yüzde 90’ı Süleymancıların

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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İpek İZCİ
İpek İZCİ
Tarikat yurtlarının yüzde 90’ı Süleymancıların

Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz, yeni kitabı ‘Kimsesizler Cumhuriyeti’nde, tarikat yurtlarında cinsel istismara uğrayan, ölen ve sakat kalan çocukların izini sürüyor.

Kitapta devletin fakir aileleri tarikat yurtlarına mecbur bıraktığından bahsediyorsunuz. Nasıl mecbur bırakıyor?

- Adana Aladağ için konuşalım. Oradaki pansiyon yıkılıyor, yerine yenisi yapılmıyor. Köylüler çocuklarını okula gönderemeyince Aladağ’daki ilçe milli eğitim müdürü, sanki bir devlet hizmetiymiş gibi ailelere tarikat yurdunu işaret ediyor. Çıkan yangında 12 çocuk öldü.

 Cinsel istismar, yurtlarda yaralanan veya yangın sonucu ölen çocuklar... Hepsinin Süleymancılar diye anılan grubun yurtlarında yaşanması tesadüf mü?

- Kesinlikle değil. Süleymancı yurtları hem orta eğitimde hem de yüksek eğitimde faaliyet gösteriyor. Ortaöğretim yurtlarındaki 2 bin 267 yurttan 2 bin 153’ü derneklere ait. Bu derneklerin büyük çoğunluğu tarikat derneği. Üstelik yüzde 90’ı da Süleymancı. O yüzden tesadüf değil.

 Hem cinsel istismarda hem de ölümlü diğer vakalarda, şikâyetçi olan aile sayısı çok az...

- Doğru, az. Konya Balcılar’daki kaçak yurtta LPG tüpü patladı, 18 çocuk öldü. Ailelere “Çocuklar sizi cennet kapısında bekliyor. Anneleri ve babaları sorgusuz sualsiz cennete gidecekler” dediler. Bazen de araya tarikata yakın bürokratlar girip aileleri ikna ediyor.

 Kitapta yine kaçak bir yurttta çocukları istismar eden öğretmen Muharrem Büyüktürk’ten de bahsediyorsun...

- O öğretmen, Karaman’daki kaçak bir yurtta bir sene içinde üç çocuğa tecavüz ediyor. Oradan aldığı birkaç öğrenciyi Karaman İmam Hatip Derneği’nin kaçak yurduna getiriyor. Orada da tecavüz ediyor. Velileri ikna ederek yine bazı öğrencileri Konya’nın Ereğli ilçesine getiriyor, caminin lojmanını tutuyor, orada da tecavüz ediyor. Karaman’daki bürokrasi, istismarı bilmiyor olabilir. Ama burada kaçak yurtların olduğunu, bir öğretmenin kaçak bir şekilde öğrencilerle birlikte kaldığını biliyorlar. Orada bir istismar olacağını öngörmek zorundalardı.

2013’te artık suç olmaktan çıkarıldı

 Yargılamalar ne durumda?

- Kaçak eğitim kurumu kurma, yönetme ve buralarda öğretmenlik yapma suçu 2013’te kaldırıldığı için tarikatlar hakkında hiçbir işlem yapılamıyor. Ölümle sonuçlanan yangın, patlama davalarında ya da yaralanmalarda taksirli suç adı altında birkaç kişiye düşük cezalar veriliyor. Tecavüz davalarındaysa ceza faille sınırlanıyor.

Tarikat yurtlarının yüzde 90’ı Süleymancıların
“Devlet, toplumun ona verdiği görevi yerine getirmediği için çocuklar tarikat yurtlarında ya ölüyor ya da tecavüze uğruyor.”

Konya’daki yangının söndürülememe nedeni tek bir erkek görevli olmaması

◊ Kızı Aladağ’da yurtta kalan bir babaya, çocuğunun kaldığı yeri, “Kız çocuklarının kaldığı yeri görmeniz doğru değil” diyerek göstermemişler. Anne-babalar bu gibi durumlardan şüphelenmiyor mu?

- O bahsettiğin baba, eninde sonunda yurda girmiş ama kaldıkları yer genellikle gösterilmiyor. Anadolu’daki artık çoğu yerde erkeklerle kadınların bulunduğu yerler perdelerle ayrılıyor. Artık bu kültür hâkim. Mesela Kuranlı düğün yapılıyor. Düğün esnasında müftü ya da imam Kuran okuyor. Sadece erkekler oynuyor. Konya Balcılar’daki kız yurdunda çıkan yangının söndürülemeyişinin sebebi, orada bir tane bile erkek görevlinin olmaması.

Başka neler olmuştu?

◊ 1 Aralık 2015: Diyarbakır’da kaçak elektrik kullanılan yurtta beş çocuk priz patlaması sonucu çıkan yangında yanarak öldü.

◊ 22 Ağustos 2015: Kütahya’da yurtta kalan abisini ziyarete giden Nurettin Ekşi, mutfakta çalıştırıldı ve kıyma makinesine sıkışan kolu koptu. Kıyma makinesini merak edip kimsenin görmediği anda elini sokup kaptırdığını söylemesi istendi. Yurdun aşçısı Bünyamin Dağ, 12 yaşındaki Ekşi’ye “Bunları söylemezsen ambulansı aramam. Beni şikâyet edersen birkaç ay yatar çıkarım ama tedavini yaptırmam” diyerek baskı yaptı.

◊ Kasım 2013-Şubat 2015 arası: Adıyaman’daki bir ortaokulun pansiyonunda hademe Mehmet Sait Güler dokuz öğrenciye tecavüz etti, dokuz öğrenciyse tecavüz girişimi ve istismara uğradı.

Ahirete değil bugüne yatırım yapıyorlar

Sağlık ve eğitim alanlarında özel yatırımlara izin varsa da başat güç devlet. Tarikatlar, buralarda insan kaynağının ve kârın bitmeyeceğini gördü. Devlet bu alanlardan peyderpey elini çekiyor. Yerine, öteden beri bu alanlarda güç biriktirmiş tarikatları bırakıyor. Eskiden kendilerini “Bir hırka bir lokma” diye tarif eden tarikatların yığınla şirkete sahip birer holding olduğu, ahirete değil bugüne yatırım yaptıkları aşikâr. Bu çocuklar, bütün bu yağma ve talanın sonucunda öldü.

Tarikat yurtlarının yüzde 90’ı Süleymancıların

Kimsesizler Cumhuriyeti’, insan hakkı ihlalleri, düşünce ve ifade hürriyeti konularında uzmanlaşan Saymaz’ın 12’nci kitabı. Saymaz’ın bir de öykü kitabı var.
Tarikat yurtlarının yüzde 90’ı Süleymancıların

Kıyma makinesi / Kütahya
Tarikat yurtlarının yüzde 90’ı Süleymancıların

Yangın / Aladağ
Tarikat yurtlarının yüzde 90’ı Süleymancıların

Yangın / Aladağ
Tarikat yurtlarının yüzde 90’ı Süleymancıların

Lpg patlaması / Konya

 

 

 

 

İpek İZCİ
İpek İZCİ
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